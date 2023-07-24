Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Литва предлагает значительно увеличить экспорт украинского зерна через порты стран Балтии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1041
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Литва предлагает значительно увеличить экспорт украинского зерна через порты стран Балтии

Литва предлагает порты страны Балтии для экспорта украинского зерна / Фото: Pexels

Маршрут между Украиной и странами Балтии может стать перспективной и долгосрочной альтернативой экспорту зерна.

Литва предлагает Европейскому Союзу значительно увеличить экспорт зерна из Украины через порты стран Балтии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Литвы.

Как отмечают в ведомстве, в письме представителям Еврокомиссии министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодас и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас подчеркнули, что решение России выйти из "зернового соглашения" и ракетные удары по портам в Одесской области ухудшают и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью.

По словам литовских чиновников, маршрут между Украиной и странами Балтии может стать перспективной и долгосрочной альтернативой экспорту зерна.

Они утверждают, что улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между разными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

В то же время, как добавили министры, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

"Инфраструктура стран Балтии может стать перспективным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность для сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна", - подчеркнули они.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал информационный вброс российского диктатора Владимира Путина о том, что созданная литовско-польско-украинская бригада якобы готовится оккупировать западную часть Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле снова прибегли к распространению дезинформационной кампании против Польши и Украины, которую оккупанты активно начали еще в прошлом году. Так, пропагандисты РФ снова заговорили о якобы "планах Польши захватить запад Украины".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1041
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация