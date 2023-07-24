Литва предлагает значительно увеличить экспорт украинского зерна через порты стран Балтии

Маршрут между Украиной и странами Балтии может стать перспективной и долгосрочной альтернативой экспорту зерна.

Литва предлагает Европейскому Союзу значительно увеличить экспорт зерна из Украины через порты стран Балтии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Литвы.

Как отмечают в ведомстве, в письме представителям Еврокомиссии министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодас и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас подчеркнули, что решение России выйти из "зернового соглашения" и ракетные удары по портам в Одесской области ухудшают и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью.

По словам литовских чиновников, маршрут между Украиной и странами Балтии может стать перспективной и долгосрочной альтернативой экспорту зерна.

Они утверждают, что улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между разными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

В то же время, как добавили министры, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

"Инфраструктура стран Балтии может стать перспективным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность для сельскохозяйственной продукции - 25 млн тонн в год только зерна", - подчеркнули они.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал информационный вброс российского диктатора Владимира Путина о том, что созданная литовско-польско-украинская бригада якобы готовится оккупировать западную часть Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кремле снова прибегли к распространению дезинформационной кампании против Польши и Украины, которую оккупанты активно начали еще в прошлом году. Так, пропагандисты РФ снова заговорили о якобы "планах Польши захватить запад Украины".

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