Лоббисты, которым не выгодна дешевая атомная энергия, блокируют достройку ХАЭС – эксперт

В Украине набирает обороты дискуссия по достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые могли бы существенно усилить энергетическую независимость страны.

Политолог Юрий Гаврилечко указывает, что торможение этого проекта выгодно группам, которые заинтересованы в дорогостоящей электроэнергии по маневровой генерации и импорту, поскольку атомная энергетика является самой дешевой на рынке.

«Атомная энергетика – это самая дешевая электроэнергия в Украине, позволяющая сдерживать рост тарифов. Но сегодня мы видим целую информационную кампанию против достройки двух энергоблоков ХАЭС, сопровождаемую тезисами об их "губительности" и "технической неопределенности"», — отметил эксперт.

После захвата Запорожской АЭС Украина лишилась около 20% общего производства электроэнергии. Это привело к дефициту базового поколения, который до сих пор не удалось компенсировать. В то же время, в публичном пространстве активно продвигается тезис о необходимости импорта электроэнергии и развития маневровых мощностей, значительная часть которых находится в частной собственности.

Логика очевидна: чем меньше дешевой атомной генерации, тем больше возможностей для роста тарифов, что выгодно владельцам маневровых станций и импортерам электроэнергии. Это вопрос рынка, а не технологий. Если посмотреть на медиа за последние два года, можно увидеть активную кампанию в пользу импорта электроэнергии и расширения малой маневровой генерации, а о достройке ХАЭС говорят в негативном контексте», – объясняет Гаврилечко.

Парламентская ВСК недавно подтвердила, что себестоимость электроэнергии с АЭС составляет 1–1,5 грн/кВт*ч, что значительно дешевле других источников.

«Выгода очевидна: если государство не достроит эти блоки, энергетический рынок будет еще больше зависеть от частных генераторов и импорта. Это позволит поднимать тарифы, а олигархи получат еще большее влияние на правительственные решения», – отмечает эксперт.

В настоящее время дискуссия вокруг ХАЭС продолжается, и вопрос энергетической безопасности Украины остается открытым.