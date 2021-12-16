Локализация при публичных закупках продукции машиностроения заработает уже в 2022 году – Кисилевский

Локализация при публичных закупках продукции машиностроения заработает уже в 2022 году – Кисилевский

Уже с 2022 года на государственных тендерах при закупке городского транспорта, коммунальной техники, железнодорожного транспорта, продукции энергетического машиностроения и аэроспейс потребуется не менее 10% украинской составляющей.

Ежегодно этот порог будет увеличиваться на 5%, пока не достигнет 40%.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский, комментируя принятие Верховной Радой закона №3739 о локализации.

"Положительным эффектом введения локализации при публичных закупках станет создание более 60 тысяч рабочих мест на машиностроительных предприятиях, увеличение на 8% налоговых поступлений и рост ВВП на 4% в среднесрочной перспективе — отметил Дмитрий Кисилевский. — Теперь если иностранная компания захочет продать украинскому государству трамвай, локомотив или турбину, она должна обеспечить наличие местной составляющей: развернуть в Украине производство или использовать украинские комплектующие. Таким образом, деньги налогоплательщиков будут работать на создание рабочих мест в Украине, а не за границей. Мы тем самым возвращаем здравый смысл в публичные закупки".

Дмитрий Кисилевский подчеркнул, что закон №3739 о локализации не будет распространяться на компании из ЕС, США и других стран, подписавших соглашение GPA (соглашение ВТО о публичных закупках). Впрочем, для 80% закупок машиностроительной продукции, в частности из Беларуси, Турции и Китая, которые не подписали GPA, требование о локализации будет действовать.

Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня опубликования. За этот период Кабмину предстоит разработать подзаконные акты для его реализации.

Также нардеп подчеркнул, что локализация является составляющей пакета инициатив, разрабатываемых в Комитете ВР по вопросам экономического развития для стимулирования украинской промышленности.

"Должны как можно быстрее принять законы, которые позволят полноценно заработать индустриальным паркам. Украина все еще остается без Космической программы и без финансов на космос. А Экспортно-кредитное агентство из-за непонятной позиции Нацбанка не может предоставлять промышленным предприятиям инструменты, привычные для ЭКА у других странах. Эти вопросы нужно решить без промедлений, чтобы дать украинским промышленникам на равных конкурировать с иностранными компаниями", — заметил Дмитрий Кисилевский.