Ловушка для миллионов людей: эксперт предупредил об опасности, которая уничтожает молодые семьи

Цены на жилье больше не будут доступны / © ТСН.ua

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Известный 87-летний финансовый аналитик, миллиардер и инвестор Джереми Грентем забил тревогу из-за катастрофического роста цен на недвижимость во всем мире. Он предупредил, что миллионы людей могут навсегда забыть о покупке собственного жилья.

О деталях этого глобального кризиса Грентем рассказал в подкасте Стивена Бартлетта «Дневник CEO».

Недвижимость как роскошь для избранных

По словам эксперта, сегодняшняя стоимость жилья вышла за рамки того, что могут позволить себе обычные люди. Грентем отмечает, что на рынке искусственно создана ситуация, при которой цены имеют постоянную тенденцию к неконтролируемому росту.

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«Это замечательно для тех, кто уже владеет недвижимостью, и просто ужасно для тех, кто только мечтает ее приобрести», – объяснил миллиардер во время интервью. Он добавил, что по историческим меркам нынешние цены невероятно высоки и неоправданны.

Чтобы объяснить масштаб проблемы, инвестор привел простую статистику по британскому рынку. Если в 1994 году типичный дом в Англии стоил 3,4 годового дохода семьи, что было самым низким показателем за полвека, то сегодня эта цифра взлетела до более 10 годовых доходов в зависимости от региона.

Двойной удар по молодежи и арендаторам

При такой неутешительной математике, когда стоимость жилья в десять раз превышает заработки, пара с нормальным доходом оказывается в полном тупике. Грентем констатирует, что разрыв между доходами населения и ценами на квадратные метры за последние три десятилетия стал просто катастрофическим, лишив людей шанса на собственное жилье.

К тому же, эта ситуация больно бьет не только по покупателям, но и по тем, кто вынужден снимать жилье. Завышенные цены на рынке мгновенно отражаются на стоимости аренды, что загоняет людей в жесткие финансовые тиски и вытягивает из них последние деньги на базовые расходы.

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Глобальная ловушка и бесполезные надежды на обвал

Этот жилищный кризис не ограничивается одной страной, ведь абсолютно идентичен, а кое-где и худшая картина наблюдается в Китае, Канаде, Австралии и большинстве стран Европы. В последние тридцать лет правительства этих государств просто позволяли ценам бесконтрольно лететь вверх.

Тем, кто надеется на внезапный обвал рынка, что мгновенно сделает жилье доступным, инвестор советует снять розовые очки. Он подсчитал, что даже если цены вдруг упадут на целых 30 процентов, жилье все равно обойдется в 6-7 годовых доходов семьи — а это вдвое дороже, чем в старые добрые времена.

Напомним, в Украине изменили правила программы государственного ипотечного кредитования «єОселя». Правительство приняло перечень нововведений, которые призваны сделать условия более гибкими, но в то же время устанавливают четкие рамки для площади недвижимости.

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