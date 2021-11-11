Ловушка для Украины: заместитель главы Минэнерго рассказал об опасности соглашения с "Газпромом"

Ловушка для Украины: заместитель главы Минэнерго рассказал об опасности соглашения с "Газпромом"

Немчинов считает, что, прежде всего, Украина должна нарастить добычу собственного природного газа, "пока есть время".

Прямой контракт с "Газпромом" на якобы дешевый газ — стопроцентная ловушка для Украины.

Об этом 11 ноября заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в прямом эфире ток-шоу " Право на владу" на 1+1.

"Всегда будет соблазн заключить контракт (с Россией — Ред.): якобы дешевый газ, все хорошо, все стабильно — и снова не заниматься своей добычей, увеличением, снова не заниматься энергоэффективностью. И снова ждать, когда фактически мы будем стопроцентно зависимы от России. Это не тот путь, по которому мы должны идти", — убежден Немчинов.

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Замминистра считает, что прежде всего Украина должна нарастить добычу собственного природного газа, "пока есть время".

"Мы можем это сделать. У нас есть залежи. Мы привлекаем инвесторов. У нас есть возможность наращивать добычу — пусть не 10%, хотя бы 5% в год, если мы будем параллельно работать над нашей энергоэффективностью, над сокращением неэффективного потребления природного газа", — сказал он.

По словам Немчинова, в Украине потери в теплосетях составляют 40%. Замминистра уверяет, что за четыре-пять лет наша страна сможет добывать ровно столько газа, сколько потребляет.

Ранее Максим Немчинов рассказал, что из-за блокирования импорта угля Россией из Казахстана Украина фактически находится в состоянии энергетической войны из РФ.

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