Ложная информация о запуске "Северного потока-2" обвалила цены на газ в Европе

Ложная информация о запуске "Северного потока-2" обвалила цены на газ в Европе

Сейчас данные немецкого газотранспортного оператора Gascade показывают отсутствие прокачки.

18 августа цена газа в Европе упала на 10% из-за появления ложных данных о получении газа из "Северного потока-2". Сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF, ближайший к спотовым ценам срочный контракт, падал с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров, затем цена частично восстановилась.

Об этом пишет "Интерфакс".

У немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока-2" EUGAL, появилась информация, что в точке выхода из морской магистрали Lubmin II были получены физические объемы газа.

Представитель Gascade уже опроверг сведения, заявив об их ошибочности. Сейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.

Напомним:

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2" . По его словам, немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели.

. По его словам, не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе, до полного их завершения остаются считанные недели. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель приедет 22 августа в Киев. Во время визита она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы, связанные с российским газопроводом "Северный поток-2".

Во время визита она обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы, связанные с российским газопроводом "Северный поток-2". Сейчас в Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину. Этим назначением Германия выполняет свои обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

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