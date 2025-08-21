- Дата публикации
На банкноты номиналом 20 гривень Нацбанк добавил яркий лозунг: что написал
Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» расположен в правой верхней части на оборотной стороне банкнот.
Национальный банк Украины с 21 августа вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен с патриотическим лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
Об этом сообщает прессслужба НБУ.
Лозунг расположен в правой верхней части на оборотной стороне банкнот. Все остальные элементы дизайна и защиты остаются прежними по сравнению с банкнотами образца 2018 года.
Новые банкноты будут использоваться для подкрепления банков и СИТ-компаний с целью дальнейшей выдачи клиентам и замены изношенных банкнот.
Регулятор отмечает, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца. Новые и старые банкноты будут обращаться вместе как законное платежное средство и являются обязательными к приему всеми физическими и юридическими лицами на территории Украины.
Как сообщалось, модифицированы банкноты с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!» НБУ начал выпускать в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины. В августе 2024 года в обращение были введены банкноты номиналами 1000, 500 и 50 гривен. Планируется также выпуск модифицированных банкнот номиналами 100 и 200 гривен в последующие годы.