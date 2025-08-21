На банкноты номиналом 20 гривень Нацбанк добавил яркий лозунг: что написал

20 гривен / © УНИАН

Национальный банк Украины с 21 августа вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен с патриотическим лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

Лозунг расположен в правой верхней части на оборотной стороне банкнот. Все остальные элементы дизайна и защиты остаются прежними по сравнению с банкнотами образца 2018 года.

Новые банкноты будут использоваться для подкрепления банков и СИТ-компаний с целью дальнейшей выдачи клиентам и замены изношенных банкнот.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» на банкнотах номиналом 20 гривен / © НБУ

Регулятор отмечает, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца. Новые и старые банкноты будут обращаться вместе как законное платежное средство и являются обязательными к приему всеми физическими и юридическими лицами на территории Украины.

Как сообщалось, модифицированы банкноты с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!» НБУ начал выпускать в августе 2024 года к 33-й годовщине независимости Украины. В августе 2024 года в обращение были введены банкноты номиналами 1000, 500 и 50 гривен. Планируется также выпуск модифицированных банкнот номиналами 100 и 200 гривен в последующие годы.