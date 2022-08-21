"Лучше вылить, чем продавать": оккупанты предлагают фермерам Луганщины всего 7 рублей за литр молока

В прошлом году за литр молока фермерам предлагали по 20 гривен.
На территории оккупированной Луганщины российские захватчики предлагают фермерам продавать молоко всего за 7 рублей за литр.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Фермерам Луганщины оккупанты предлагают по 7 рублей за литр молока. Они все же продают его россиянам. Вынуждены, чтобы иметь хоть какие-то средства. Такие смешные суммы даже не позволяют работать в "ноль". Действительно, дешевле остановиться, но в отрасли животноводства за момент это сделать невозможно", — отметил он.
Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации, в прошлом году за литр молока фермерам предлагали по 20 гривен.
Напомним, в Луганской области уничтожена ремонтная база оккупантов вместе с ними и сотней единиц техники.
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