Лучшие годы для начисления пенсии: как выбрать 5 выгодных

Какие годы берут для начисления пенсии

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При выходе на пенсию каждый украинский может повлиять на размер своих будущих выплат. Один из способов — выбрать пятилетний период, за который будет учтена заработная плата при расчете пенсии. Такая возможность касается только определенного периода — до 1 июля 2000 года. В ПФУ рассказали, как правильно выбрать эти годы, на что обратить внимание и почему это может значительно повлиять на вашу пенсию.

Как происходит выбор лет для пенсии

В Украине действует общий порядок расчета пенсии, предусмотренный Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058 от 9 июля 2003 года. Основой является заработная плата за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, которая уже внесена в систему персонифицированного учета.

То есть после 2000 года Пенсионный фонд автоматически учитывает всю зарплату, и у пенсионера нет возможности самостоятельно выбирать годы — система сама вычисляет оптимальные коэффициенты заработка.

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Однако если до 1 июля 2000 года у вас была высокая официальная зарплата, ее можно учесть за любые 60 месяцев (5 лет) страхового стажа. оптимизация и считаются оптимальные месяцы», — объяснили на горячей линии Пенсионного фонда.

Можно ли выбрать 5 лет не подряд

Да, это возможно. Важно понимать, что 60 месяцев должны быть подрядными, но выбирать их можно не только с последних 5 лет до 2000-го. По желанию человек может подать справку о зарплате за любой пятилетний период даже с 10-15 лет стажа до июля 2000 года.

«Для исчисления пенсии учитывается заработная плата за любые 60 месяцев стажа до 1 июля 2000 независимо от перерывов — при условии подтверждения справки первичными документами», — отметили в ПФУ. Это могут быть личные счета, сведения о начислении заработной платы, бухгалтерские документы и т.д.

Какие именно годы выгодно выбирать

Выгоднее всего выбирать те годы, когда зарплата была самой высокой, даже если эти годы были задолго до 2000 года. К примеру, если в 1992 году вы получали 120 грн, а в 1998-м — всего 60 грн, лучше выбирать первый период.

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«До 2000 года при выборе 5 лет лучше выбирать те месяцы, когда была достойная заработная плата. Специалисты со своей стороны рассчитают, в каком году были большие коэффициенты, и определят сумму ежемесячных выплат», — отметили в управлении ПФУ. Система автоматически сравнивает коэффициенты зарплаты за разные периоды и подставляет наиболее выгодные для вас значения в общую формулу.

Как рассчитывается размер пенсии

Формула для исчисления пенсии выглядит так:

П = ЗП КЗ КС, где:

П — размер пенсии,

ЗП — средняя зарплата по стране за 3 года перед выходом на пенсию,

КЗ — коэффициент индивидуального заработка (ваш доход разделен на средний),

КС — коэффициент страхового стажа (количество лет страхового стажа / 35).

Собственно КЗ и зависит от того, какие годы избраны. Если до 2000 года была высокая зарплата — этот коэффициент будет больше, а значит, и итоговая пенсия — больше.

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Что нужно для подтверждения «пятилетки»

Справка о заработной плате за выбранные 60 месяцев до 1 июля 2000 года.

Подтверждение справки первичными документами — архивные сведения, личные карточки, начислительные сведения предприятия.

Если предприятие ликвидировано — обращайтесь в государственный архив (областной или районный), где хранятся бухгалтерские документы обанкротившихся организаций.

Всегда следует выбирать 5 лет до 2000-го года

Нет. эта возможность выгодна только тем, кто имел действительно высокую зарплату до 2000 года. Если же у вас преимущественно трудовой стаж после этой даты, и зарплата была выше уже в 2000-х или в 2010-х годах, выбор «пятилетки» может даже уменьшить пенсию.

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Эксперты советуют, прежде чем подавать такую справку, обратитесь в Пенсионный фонд и произведите предварительный расчет. Это поможет избежать ошибки и получить максимальный размер выплат.