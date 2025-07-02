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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Лучшие годы для начисления пенсии: как выбрать 5 выгодных

Как выбрать 5 лет для начисления пенсии: на что обратить внимание

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Какие годы берут для начисления пенсии

Какие годы берут для начисления пенсии

При выходе на пенсию каждый украинский может повлиять на размер своих будущих выплат. Один из способов — выбрать пятилетний период, за который будет учтена заработная плата при расчете пенсии. Такая возможность касается только определенного периода — до 1 июля 2000 года. В ПФУ рассказали, как правильно выбрать эти годы, на что обратить внимание и почему это может значительно повлиять на вашу пенсию.

Как происходит выбор лет для пенсии

В Украине действует общий порядок расчета пенсии, предусмотренный Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058 от 9 июля 2003 года. Основой является заработная плата за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, которая уже внесена в систему персонифицированного учета.

То есть после 2000 года Пенсионный фонд автоматически учитывает всю зарплату, и у пенсионера нет возможности самостоятельно выбирать годы — система сама вычисляет оптимальные коэффициенты заработка.

Однако если до 1 июля 2000 года у вас была высокая официальная зарплата, ее можно учесть за любые 60 месяцев (5 лет) страхового стажа. оптимизация и считаются оптимальные месяцы», — объяснили на горячей линии Пенсионного фонда.

Можно ли выбрать 5 лет не подряд

Да, это возможно. Важно понимать, что 60 месяцев должны быть подрядными, но выбирать их можно не только с последних 5 лет до 2000-го. По желанию человек может подать справку о зарплате за любой пятилетний период даже с 10-15 лет стажа до июля 2000 года.

«Для исчисления пенсии учитывается заработная плата за любые 60 месяцев стажа до 1 июля 2000 независимо от перерывов — при условии подтверждения справки первичными документами», — отметили в ПФУ. Это могут быть личные счета, сведения о начислении заработной платы, бухгалтерские документы и т.д.

Какие именно годы выгодно выбирать

Выгоднее всего выбирать те годы, когда зарплата была самой высокой, даже если эти годы были задолго до 2000 года. К примеру, если в 1992 году вы получали 120 грн, а в 1998-м — всего 60 грн, лучше выбирать первый период.

«До 2000 года при выборе 5 лет лучше выбирать те месяцы, когда была достойная заработная плата. Специалисты со своей стороны рассчитают, в каком году были большие коэффициенты, и определят сумму ежемесячных выплат», — отметили в управлении ПФУ. Система автоматически сравнивает коэффициенты зарплаты за разные периоды и подставляет наиболее выгодные для вас значения в общую формулу.

Как рассчитывается размер пенсии

Формула для исчисления пенсии выглядит так:

П = ЗП КЗ КС, где:

  • П — размер пенсии,

  • ЗП — средняя зарплата по стране за 3 года перед выходом на пенсию,

  • КЗ — коэффициент индивидуального заработка (ваш доход разделен на средний),

  • КС — коэффициент страхового стажа (количество лет страхового стажа / 35).

Собственно КЗ и зависит от того, какие годы избраны. Если до 2000 года была высокая зарплата — этот коэффициент будет больше, а значит, и итоговая пенсия — больше.

Что нужно для подтверждения «пятилетки»

Справка о заработной плате за выбранные 60 месяцев до 1 июля 2000 года.

Подтверждение справки первичными документами — архивные сведения, личные карточки, начислительные сведения предприятия.

Если предприятие ликвидировано — обращайтесь в государственный архив (областной или районный), где хранятся бухгалтерские документы обанкротившихся организаций.

Всегда следует выбирать 5 лет до 2000-го года

Нет. эта возможность выгодна только тем, кто имел действительно высокую зарплату до 2000 года. Если же у вас преимущественно трудовой стаж после этой даты, и зарплата была выше уже в 2000-х или в 2010-х годах, выбор «пятилетки» может даже уменьшить пенсию.

Эксперты советуют, прежде чем подавать такую справку, обратитесь в Пенсионный фонд и произведите предварительный расчет. Это поможет избежать ошибки и получить максимальный размер выплат.

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