Лукашенко пригрозил Украине остановкой поставок топлива и электроэнергии

Самопровозглашенный президент заявил, что они с Путиным очертили некие "красные линии", и если Украина их переступить — получит ответ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации между Киевом и Москвой.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Если вы (Украина — ред.) столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество", — сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент заявил, что они с Путиным очертили некие "красные линии", и если Украина их переступить — получит ответ.

"Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай! Ракетный удар по территории Украины? И не только. Все, что только есть", — подытожил он.

Отметим, что в прошлом году по данным консалтинговой группы "А-95", на Беларусь и Россию пришлось 62% всего украинского рынка дизтоплива.

К слову, в том же интервью Александр Лукашенко упомянул о невыполненном обещании президента России Владимира Путина присвоить ему звание полковника.

Также он сообщил, когда готов признать незаконно аннексированный Крым "российским".

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