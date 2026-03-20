"Лукойл" впервые за историю стал убыточным: что не так с российским нефтяным гигантом

Ранее российская компания, на которую приходится около 15% всей нефтедобычи в государстве-агрессоре, всегда декларировала прибыль по итогам года.

Крупнейшая частная нефтяная компания России «Лукойл» в прошлом году впервые за свою 30-летнюю историю стала убыточной. Чистый убыток российского нефтяного гиганта в 2025 году составил 1,059 триллиона рублей (примерно 12 млрд долларов).

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на опубликованную в пятницу, 20 марта, официальную отчетность.

Ранее компания, которая принадлежит миллиардеру Вагиту Алекперову и на которую приходится около 15% всей нефтедобычи в государстве-агрессоре, иногда получала квартальные убытки, но к концу года всегда выходила в прибыль.

Даже в конце 1990-х, когда цена российской нефти падала ниже $10 за баррель, «Лукойл» оставался надежной «денежной машиной»: в 1998 году он получил $729 млн чистой прибыли, а в 1999-м — $1,062 млрд.

В кризис 2020 года, когда пандемия обрушила мировой нефтяной рынок, «Лукойл» также оставался прибыльным.

В 2015 году, когда Россия столкнулась с первой волной санкций из-за аннексии Крыма, компания получила 291,1 млрд рублей (примерно 5 млрд долларов по тогдашнему курсу) чистой прибыли.

Убытки «Лукойла»: что стало причиной

Как отмечают аналитики, прошлогодний убыток «Лукойла» обусловлен тем, что компания списала зарубежные активы на 1,66 трлн рублей.

Речь идет о месторождениях, нефтезаводах и АЗС в 11 странах мира — от Европы до Латинской Америки, которые обеспечивали «Лукойлу» 15-17% добычи и четверть совокупного объема нефтепереработки.

После того, как компания попала под блокирующие санкции США, деятельность ее зарубежных «дочек» оказалась парализованной. А многочисленные попытки продать иностранную сеть балансовой стоимостью $22 млрд пока так и не получили одобрения американского Минфина.

Изначально «Лукойл» планировал продать свои зарубежные активы компании Gunvor, которую основал близкий к Путину миллиардер Геннадий Тимченко. Однако сделка сорвалась после того, как Минфин США назвал Gunvor марионеткой Кремля.

Выручка «Лукойла» по итогам прошлого года сократилась на 15%, прибыль до налогов, процентов и амортизации — на 36%, а операционная прибыль уменьшилась вдвое. Причинами эксперты называют низкие цены на российскую нефть и простои НПЗ «из-за внешних воздействий», то есть удары украинских Сил обороны.

Напомним, США намеренно замедляют продажу международных активов российского нефтяного гиганта, чтобы усилить свои позиции во время мирных переговоров по Украине.

