«Луна без отключений света»: в Раде рассказали, как удается не применять графики

В Украине уже проходит месяц, когда не используются графики отключений света.

Об этом заявила глава подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

«Сегодня проходит месяц, когда в Украине не применяются отключения электроэнергии. Правительство и энергетические компании сделали все возможное, чтобы избежать их», — заявила она.

Гриб рассказала, что, несмотря на все пессимистические прогнозы, энергосистема работает стабильно. Для этого слаженно и эффективно работают Кабинет Министров, Министерство энергетики и энергетические компании.

«Надо отдать должное – в секторе энергетики власти демонстрируют высокий уровень управления, что обеспечило положительный результат», – подытожила нардепка.

Ранее экономист Борис Кушнирук назвал необоснованными обвинения министра энергетики Германа Галущенко в ненадлежащей подготовке к прохождению зимы.