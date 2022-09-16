Львовские налоговики снова готовят зачисление НДС сомнительным компаниям: в этот раз на 106 млн грн

Уже третий месяц во Львовской области не утихают скандалы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) Главного Управления ГНС во Львовской области, возглавляемого Андреем Щербаком.

Публикации в СМИ доказывали, что десятки миллионов гривен возмещены компаниям с возможными признаками фиктивности. Более того, также через общественные организации отмываются большие суммы. Их могут возглавлять подставные лица – даже бездомные, а их адреса и владельцы часто связаны между собой.

Как пишет издание Галинфо, львовские налоговики продолжают притворяться, что ничего плохого не происходит, хотя уже на следующей неделе НДС на миллионы гривен планируют возместить сомнительным компаниям. Возмещение, как пишет Галинфо в своем расследовании, уже согласовано налоговой, но деньги еще не поступили на счета фирм.

"Как стало известно нам из наших источников, среди компаний, которым подтвердили бюджетное возмещение НДС в течение августа и первой половины сентября, есть ряд предприятий с признаками рискованности. По нашим данным, инспекторы львовской налоговой при проведении камеральных проверок не приняли во внимание признаки вероятной фиктивности этих фирм – отсутствие складов, офисов, транспортных средств, начисленных доходов. То есть банально основных средств, без которых любая компания просто не сможет нормально вести свою хозяйственную деятельность», – говорится в статье львовского Галинфо.

По информации журналистов, ООО «МИТ КО» станет первой компанией, которая ожидает возмещения НДС на сумму 51 млн грн. Место регистрации – Львов, улица Богдана Хмельницкого, 176. «Этот адрес является местом массовой регистрации субъектов хозяйствования. Их там 104. Но самое интересное даже не это. В отчетности компании есть еще один адрес — улица Богдана Хмельницкого, 302. По документам, там должен быть склад «МИТ КО». Как-никак основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля фруктами и овощами. Но когда мы приехали посмотреть на склад по указанному адресу, то нашли там только…заправку «ОККО», — отмечают расследователи.

Еще одной компанией, которая якобы получит возмещение НДС, является ЧП «Милк ленд», директором и владельцем которой является Гуска Александр Васильевич. «Гуска является также собственником и директором ООО «Милопита». На двоих эти предприятия должны получить от государства 51 млн. грн. НДС. Основными видами деятельности компаний является оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами, жирами, фруктами и овощами. Однако, по нашим данным, у вышеперечисленных предприятий просто отсутствуют торговые площади и складские помещения, необходимые для осуществления такой деятельности. Да еще и оптовой», — предупреждают местные журналисты.

Кроме того, ООО «Файна садовина» должно получить из государственного бюджета почти 4 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. Директором и владельцем фирмы Фирко Тарас Иванович. В свое время он был руководителем ООО «Вестпрофибуд», однако с конца марта 2020-го и до сегодняшнего дня его в этой должности сменила Фирко Ольга Николаевна, которая также является директором Предприятия объединения граждан «Здоровая пища» Общественной организации Организация лиц с инвалидностью «Новий шлях Галичини» (ПОГ «Здоровая пища» ОО «ОИ «Новий шлях Галичини»).

«Учредителями этой общественной организации является Кшишевская Оксана Мирославовна и Даниляк Александра Михайловна. Даниляк Александра Михайловна также учредитель ООО «ЭКСПРОМ-ТОРГ», в отношении которого применены специальные экономические санкции, согласно решению СНБО Украины от 2 апреля 2021 года. Вместо этого ОО «ОИ «Новий шлях Галичини» числится в учредителях ПОГ «Галичанка ЛВ». Об этой общественной организации ранее уже писали журналисты и утверждали, что во Львовской области существует целая схема по возмещению НДС предприятиям, учрежденными организациями лиц с инвалидностью», — пишет Галинфо, отмечая, что их публикация фактически является публичным обращением к ГУ ГНС во Львовской. области, чтобы те тщательнее проверили вышеперечисленные компании, которым планируют возместить НДС. Если же факт перечисления все-таки будет, в дело должны вмешаться правоохранительные органы, ведь 106 миллионов гривен – это серьезная сумма для страны, где идет полномасштабная война.