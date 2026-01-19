Любимый фрукт украинцев существенно подорожает: к каким ценам готовиться

Яблоки подорожают / © unsplash.com

До конца зимы украинский рынок фруктов и продуктов остается зависимым от сезона, логистики, курса валют и объемов импорта. Запасы отечественных фруктов постепенно сокращаются, поэтому импортные продукты занимают все большую часть рынка, что влияет на цены.

О том, что будет с ценами на яблоки в Украине до конца зимы, сайту Новости.LIVE рассказала эксперт Лилия Быстрицкая.

Яблоки остаются наиболее доступным фруктом зимой. Основную часть снабжения обеспечивают украинские хранилища.

«До конца зимы из-за ряда факторов, начиная от ограниченных запасов из-за неурожая, заканчивая проблемами с электроэнергией и разрушения хранилищ, цена на яблоки может возрасти до 15-20%, в зависимости от сорта», — отмечает эксперт.

Быстрицкая добавила, что больше всего это касается премиальных сортов, которые могут стоить более 100 гривен за килограмм.

