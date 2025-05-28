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Любимый продукт украинцев стремительно дорожает — почему растут цены
В мае появилось больше молодого картофеля как на рынках, так и в магазинах, однако цены не опускаются.
В Украине растут цены на молодой картофель. В украинских супермаркетах продукт стоит от 69,90 до 93,00 грн/кг.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
По состоянию на конец мая средняя цена картофеля составляет 84,30 грн/кг, что вдвое превышает апрельскую стоимость.
Цены на картофель с осени 2024 года поражают своими рекордными значениями. Несмотря на начало сезона, цены на молодой картофель растут.
Так, в мае в украинских супермаркетах стало появляться больше предложений молодого картофеля. Однако, несмотря на расширение выбора продукции, один из самых популярных и любимых в Украине овощей не дешевеет.
Цены на молодой картофель в магазинах
Metro — 69,90 грн/кг;
Novus — 89,99 грн/кг;
Megamarket — 93,00 грн/кг.
Средняя цена на молодой картофель в мае составляет 84,30 грн/кг, в то время как в апреле килограмм стоил 42,60 грн/кг. Соответственно, за месяц молодой картофель подорожал вдвое.
Напомним, черешня в Украине - на вес золота. О рекордных ценах речь шла ранее.
По информации аналитиков, в прошлом году в этот период ягода стоила 135 грн за килограмм, в 2020-м — 60 грн, в 2019-м — 35 грн.
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