Любимый продукт украинцев стремительно дорожает — почему растут цены

В Украине растут цены на популярный овощ / © Associated Press

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В Украине растут цены на молодой картофель. В украинских супермаркетах продукт стоит от 69,90 до 93,00 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

По состоянию на конец мая средняя цена картофеля составляет 84,30 грн/кг, что вдвое превышает апрельскую стоимость.

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Цены на картофель с осени 2024 года поражают своими рекордными значениями. Несмотря на начало сезона, цены на молодой картофель растут.

Так, в мае в украинских супермаркетах стало появляться больше предложений молодого картофеля. Однако, несмотря на расширение выбора продукции, один из самых популярных и любимых в Украине овощей не дешевеет.

Молодой картофель дорожает / © pixabay.com

Цены на молодой картофель в магазинах

Metro — 69,90 грн/кг;

Novus — 89,99 грн/кг;

Megamarket — 93,00 грн/кг.

Средняя цена на молодой картофель в мае составляет 84,30 грн/кг, в то время как в апреле килограмм стоил 42,60 грн/кг. Соответственно, за месяц молодой картофель подорожал вдвое.

Напомним, черешня в Украине - на вес золота. О рекордных ценах речь шла ранее.

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По информации аналитиков, в прошлом году в этот период ягода стоила 135 грн за килограмм, в 2020-м — 60 грн, в 2019-м — 35 грн.

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