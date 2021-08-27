"Люди любят перекручивать": министр финансов объяснил свое резонансное заявление о пенсиях

Марченко напомнил, что сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих лиц.

Министр финансов Сергей Марченко разъяснил свое заявление, что 40-летним украинцам не стоит рассчитывать на пенсии. По его словам, нужно искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов в пятницу, 27 августа, пишет Корреспондент.net.

"Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу объяснить, что я говорил о себе лично, что мне, 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она или будет достаточно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Точно так же это может касаться любого - 40-летнего, 50-летнего или молодых людей. Этот вопрос создания стимулов для того, чтобы люди собирали и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии ", — сказал он.

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Отвечая на вопрос, не станут ли такие заявления стимулом работать неофициально, Марченко отметил, что ни в коем случае не хотел бы, чтобы это связывалось с неуплатой налогов или ЕСВ.

"У нас солидарная пенсионная система, и, оплачивая ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий пенсионерам ... Так что в этих условиях мы должны искать механизмы, чтобы стимулировать граждан самостоятельно откладывать на пенсию", — сказал он.

Также министр напомнил, что сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих лиц.

"Этот тренд не изменится в ближайшие 5-10 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и ее государство должно решать. Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы стараемся мотивировать граждан показывать доходы ", — резюмировал он.

Напомним:

В Украине в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной. Накопительную пенсию будут выплачивать дополнительно к солидарной но не уменьшать ее размер.

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