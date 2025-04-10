"MacBook, IPhone и другая продукция США будет расти в цене": аналитик— о пошлинах Трампа

Из-за таможенной политики президента США Дональда Трампа Китай будет искать новые рынки сбыта / © ТСН.ua

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Из-за таможенной политики президента США Дональда Трампа Китай будет искать новые рынки сбыта. А цены на американские товары 100% в течение нескольких месяцев будут расти.

Об этом сказал руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов «АНТС» Илья Несходовский, говорится в " Эспрессо “.

По его словам, цены в Украине больше влияет ситуация внутри страны, а именно неурожай.

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Если у нас будет неурожай, а это может быть. Мы видим, какая погода может быть как результат, цены на продукты либо останутся на таком же уровне, либо будут расти», — отметил Несходовский.

Говоря о повышении пошлин для Китая со стороны США, Нехсодовски отметил, что это может привести к более активному поиску новых рынков сбыта производителями КНР.

Если речь идет о таких товарах, как обувь, одежда, компьютерная техника и т.д., аналитик предположил, что эта война приведет к тому, что Китай будет искать для себя новые рынки сбыта, а также будет проводить агрессивную политику.

«Сейчас накопленные значительные товары на их складах будут нуждаться в реализации, или ты вообще получишь убытки. Как результат, эти товары из Китая, я думаю, будут агрессивно продвигаться на украинском рынке, и как результат будет уменьшение цены, а не увеличение», — сказал он.

По мнению Несходовского, из-за таможенной политики США все американские товары будут постепенно расти в цене.

Все американские товары 100%, они скажем так, не в периоде одного месяца, а в периоде трех месяцев, от такой политики будут расти в цене. И если у вас MacBook, IPhone, или другая продукция, производимая в Америке, то она будет расти в цене», — добавил Несходовский.

Напомним, Китай через свой комитет по таможенным тарифам объявил об изменении ставок дополнительных пошлин на импортируемые из США товары.

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