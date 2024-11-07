Магазины техники оштрафовали за продажу контрабандной электроники, в том числе Apple — Гетманцев

В ВР предоставили комментарий по поводу проверок рынка электроники.

В течение октября проведено 432 фактических проверки субъектов хозяйствования, работающих в области продаж техники, в том числе техники Apple. По результатам которых к нарушителям будут применены штрафные санкции на общую сумму более 114 млн. грн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что проверку провели согласно соответствующему решению Комитета ГНС.

"В ходе фактических проверок установлено более 190 случаев использования труда без надлежащего оформления трудовых отношений", — отметил Гетманцев.

Он сообщил, что мероприятия продолжаются в отношении 5 крупнейших сетей продаж контрабандной электроники.

К проверкам и хронометражу более чем на 200 магазинах привлечено более 550 работников органов ГНС. Только в Киеве привлечены более 260 работников.

По его словам, меры продлятся до полного прекращения нарушения закона со стороны торговцев.

Материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности Украины.

"Держим на контроле", — добавил Гетманцев.

Напомним, ранее народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что с начала полномасштабного вторжения более 336 таможенников оформили инвалидность.

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