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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
479
Время на прочтение
1 мин

Махинации производителей с каталогом лекарств Минздрава: отдельные компании намеренно декларируют завышенные цены - эксперт

Обновленный государственный реестр лекарственных средств и каталог цен, запущенные Министерством здравоохранения Украины, могут стать инструментом искусственного повышения цен на медикаменты.

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

По его словам, ряд производителей задекларировали в новом каталоге цены, существенно превышающие предыдущие рыночные. В некоторых случаях они подняты до максимально допустимого уровня.

"Это может свидетельствовать о системной игре на опережение - с целью зафиксировать высокую референтную цену до того, как Минздрав сможет отреагировать и обновить методику счета", - отметил Голобуцкий.

Политолог также предупредил, что существуют риски манипуляций со стороны импортеров, которые представляют препараты как «оригинальные», чтобы получить преимущество в ценовом позиционировании и вытеснить конкурентов с рынка.

В результате, украинские производители, по его словам, вынуждены будут снижать цены минимум на 25%, что может быть экономически критическим и привести к их выходу с рынка.

Голобуцкий выразил надежду, что в Минздраве осознают риски, анализируют ситуацию и не допустят «ни повышения цены, ни коллапса украинской фармацевтической отрасли».

Дата публикации
Количество просмотров
479
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