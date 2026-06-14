Маковые поля и штрафы: чем рискуют украинцы за уничтожение посевов ради фото

Штрафы за уничтожение посевов в Украине / © Unsplash

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Вторую неделю в Украине не утихает конфликт с маковыми полями, которые украинцы вытаптывают ради красивых фото в соцсети. Адвокат рассказал, какие штрафы грозят украинцам за фотосессии на полях и вытаптывания культур.

Об этом адвокат Станислав Маляр рассказал для «Київ24».

Штрафы за вытаптывание полей в Украине

Адвокат поделился, что сейчас в Украине очень маленькие штрафы за вытаптывание фермерских полей. За вытаптывание посевов штраф стартует от 17 гривен.

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«Штрафы стартуют от 17 гривен за вытаптывание посевов до уголовной ответственности за незаконное проникновение на частную собственность», — говорит адвокат Станислав Маляр.

Среди наказаний могут быть также общественные работы и высокие штрафы.

Штраф зависит от обстоятельств. Обстоятельства вытаптывания поля могут квалифицировать по-разному: от незаконного проникновения на частную территорию до умышленного уничтожения имущества, объясняет адвокат.

Стоит знать, что засеянные поля — это частная собственность, за которую арендаторы платят деньги. А также вкладываются в топливо, технику, посевы и зарплаты рабочим. Так что вытаптывание полей ради фотографий в соцсети — это неуважение к чужому труду и имуществу.

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«Мы должны формировать уважение правил собственности в нашей стране, как, к примеру, это существует в Соединенных Штатах Америки. Там никому не придет в голову залезть на чужое поле, вытаптывать посевы и фотографироваться», — добавил адвокат.

Маковое поле, из-за которого ссорились украинцы, перепахали

Напомним, что в соцсетях загорелась ожесточенная дискуссия из-за стихийных фотосессий украинцев в маковых полях. Общество разделилось: одни критиковали любителей красивых кадров, среди которых оказалась и певица Кристина Соловий, за эгоизм и вытаптывание растений.

А другие отмечали, что этот мак является дикой самосейкой на полях под севооборотом. Агрономы подтвердили, что человеческий вес не наносит серьезного вреда почве, но реальная проблема возникла там, где дикий мак пророс среди культурных посевов. Например, в Киевской области туристы ради фотографий вытоптали поле гороха.

Из-за общественного резонанса и наплыва желающих сфотографироваться некоторые аграрии решили перепахать свои угодья. Так, было перепахано популярное маковое поле вблизи Ожидова во Львовской области. Его владелец, фермер Сергей Шелемба, возразил слухи о жалобах на туристов и объяснил, что мак там выполнял роль сидерата для улучшения почвы.

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