Максимальная пенсия вырастет до 20 тысяч: кто может рассчитывать на повышение

Увеличение составит 930 грн.
Максимальная пенсия в Украине вырастет до 20 тысяч гривен.
Это отмечено в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год, рассказали в Сніданку з 1+1.
В декабре максимальный размер повысят на 930 гривен – от 19 340 до 20 270 гривен. Отмечается, что это связано с ростом прожиточного минимума.
На такую выплату могут рассчитывать украинцы, у которых страховой стаж не менее 35 лет и зарплата была выше средней. Впрочем, по данным Пенсионного фонда, большинство пенсионеров получают около трех тысяч гривен. Максимальную пенсию получает очень мало украинцев.
Как сообщалось, в Украине введут обязательную накопительную пенсионную систему. Впрочем, ее запуск не будет иметь дополнительной нагрузки ни на работников, ни на работодателей.
Читайте также:
- В правительстве прогнозируют сложную зиму для украинцев, но тарифы обещают не повышать
- В Украине выросла средняя зарплата: как изменились выплаты
- Эпоха удаленной работы продолжается: топ-5 вакансий по зарплате в октябре