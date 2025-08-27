- Дата публикации
Манипуляция, что электрическая энергия в Украине стоит дороже, чем по всей Европе недопустима - эксперт
Некоторые представители металлургического бизнеса пытаются создать впечатление, что украинская электроэнергия стоит дороже, чем в Европе.
Это сознательная манипуляция, считает эксперт по вопросам энергетики, руководитель спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.
«Они думают, что рынок должен быть подстроен под них, а не под рынок», — констатирует он.
По словам Рябцева, деятельность предприятий может быть убыточной «любой ценой на электрическую энергию, даже при нулевых ценах», если бизнес и дальше будет надеяться на поддержку государства.
«Чтобы обеспечить стабильность, следует заключать долгосрочные контракты с поставщиками электроэнергии или строить собственную генерацию, а не выходить время от времени на рынок в сутки вперед с постоянно меняющимися запросами», – советует эксперт.
Он отмечает: «Манипулирование цифрами, манипулирование данными и басни о том, что электрическая энергия в Украине стоит дороже, чем во всей Европе – недопустимы».
«Под этой шапкой металлурги пытаются выбить под себя льготные цены или разрушить работу всего рынка ради сохранения собственных доходов. Это вообще недопустимо», – заявляет Рябцев.
По его мнению, изменение тарифов на распределение или предельных цен в пиковые часы происходит не для остановки отдельных предприятий, а «ради того, чтобы обеспечить платежеспособность по всей цепочке — от производителя до конечного потребителя».
Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заявил, что пересмотр верхнего предела прайс-кепа на электроэнергию не повлек автоматического повышения цен, а позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.