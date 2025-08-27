Манипуляция, что электрическая энергия в Украине стоит дороже, чем по всей Европе недопустима - эксперт

Реклама

Это сознательная манипуляция, считает эксперт по вопросам энергетики, руководитель спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«Они думают, что рынок должен быть подстроен под них, а не под рынок», — констатирует он.

По словам Рябцева, деятельность предприятий может быть убыточной «любой ценой на электрическую энергию, даже при нулевых ценах», если бизнес и дальше будет надеяться на поддержку государства.

Реклама

«Чтобы обеспечить стабильность, следует заключать долгосрочные контракты с поставщиками электроэнергии или строить собственную генерацию, а не выходить время от времени на рынок в сутки вперед с постоянно меняющимися запросами», – советует эксперт.

Он отмечает: «Манипулирование цифрами, манипулирование данными и басни о том, что электрическая энергия в Украине стоит дороже, чем во всей Европе – недопустимы».

«Под этой шапкой металлурги пытаются выбить под себя льготные цены или разрушить работу всего рынка ради сохранения собственных доходов. Это вообще недопустимо», – заявляет Рябцев.

По его мнению, изменение тарифов на распределение или предельных цен в пиковые часы происходит не для остановки отдельных предприятий, а «ради того, чтобы обеспечить платежеспособность по всей цепочке — от производителя до конечного потребителя».

Реклама

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заявил, что пересмотр верхнего предела прайс-кепа на электроэнергию не повлек автоматического повышения цен, а позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.