Маршрут был закрыт 25 лет: Зеленский рассказал о возобновлении железнодорожного сообщения с Молдовой

Этот маршрут 25 лет не функционировал, теперь по нему могут перевозить 10 млн. тонн груза в год.

Об этом 22 августа во время обращения к украинским сказал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня есть хорошая инфраструктурная новость – обновили и запустили железнодорожную ветку, соединяющую Украину и Молдову. Причем мы сделали это и на нашей территории, и на территории Молдовы – наша "Укрзалізниця" сделала, молодцы. Почти 25 лет этот маршрут был закрыт, а теперь снова работает на Украину. Это важное транспортное направление. И средний объем грузов в год может составлять около 10 миллионов тонн. Благодарен нашим партнерам из Молдовы", — сказал президент.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько ракет выпустила по Украине Россия за полгода полномасштабной войны.

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