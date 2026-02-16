Мартовая индексация пенсий 2026 года: как самостоятельно посчитать надбавку и почему реальная сумма может не измениться

Индексация пенсий

Правительство официально объявило, что с 1 марта 2026 года пенсии будут проиндексированы на 12,1%. Несмотря на это повышение, для многих пенсионеров сумма «на руки» может не измениться или возрасти только на 100 символических гривен. Эксперты объяснили простым языком, как работает этот механизм и почему некоторые пенсионеры не почувствуют надбавки.

Главный документ для расчета индексации пенсии

Для того чтобы ориентировочно определить размер будущего повышения, вам понадобится документ, имеющий полное название «Извлечение из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии с информацией о периодах страхового стажа и заработной платы (дохода) и оптимизации заработка». Получить его можно через несколько минут в любом сервисном центре Пенсионного фонда, для этого достаточно даже обычного устного обращения.

Иметь такой документ на руках полезно каждому пенсионеру. Именно в нем содержится вся исчерпывающая информация о деталях вашего страхового стажа и заработка, непосредственно влияющих на любой перерасчет пенсии.

Как посчитать повышение пенсии

В этой выдержке вы найдете строку «Размер пенсии по возрасту (статья 27)». Это ваша чистая пенсия, которую вы заработали за годы стажа и благодаря своей зарплате. Именно эту цифру, а не всю пенсию с доплатами, умножают на коэффициент индексации. Поскольку правительство утвердило показатель 1,121, вы должны умножить свою базовую пенсию по статье 27 именно на это число.

Почему индексация не всегда «справедлива»

Опыт предыдущих лет показывает, что мартовская индексация не обеспечивает равномерного роста выплат для всех граждан. Хотя процент повышения объявляется один для всей страны, фактическая сумма надбавки для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов.

Часто пенсионеры не замечают роста доходов по таким причинам.

Мартовая индексация «съедает» доплату до минимума . Многие пенсионеры получают так называемую «минималку» — с 1 января 2026 года она составляет 2595 гривен. Это происходит потому, что их реально заработанная пенсия (та же «статья 27») значительно ниже, и государство просто «дотягивает» ее до установленного законом порога.

Во время мартовской индексации правительство повышает только вашу собственную часть пенсии. К примеру, если она составляет 2 000 гривен, а государство доплачивает вам 595 гривен до минимума, то после повышения на 12,1% ваша собственная доля вырастет до 2 242 гривен. Однако, поскольку эта сумма все еще меньше минимальных 2 595 гривен, государство просто уменьшит свою доплату. В результате общая выплата на карту не изменится, а индексация фактически «поглотится» этой государственной помощью.

Для таких случаев правительство обычно устанавливает небольшую фиксированную гарантированную доплату (например, 100 гривен), чтобы люди с минимальными пенсиями увидели хотя бы символический рост.

Риск потери возрастных надбавок . В Украине существуют специальные ежемесячные доплаты для людей преклонных лет (после 70, 75 и 80 лет). Однако важное правило, эти деньги выплачивают только тогда, когда общая пенсия не превышает установленный предел, который сейчас составляет 10 340 гривен.

Если после мартовской индексации ваша основная пенсия вырастет и поэтому общая сумма «перевалит» за предел в 10 340 гривен, возрастную надбавку могут уменьшить или вообще перестать платить. В результате возникает парадоксальная ситуация: саму пенсию вам якобы подняли, но из-за потери возрастной доплаты общая сумма на карте может остаться почти такой же или даже немного уменьшиться.

Верхний предел повышения . Государство установило специальный предохранитель — «потолок» для индексации. Даже если у вас очень большая пенсия и по математическим расчетам она должна была вырасти, например, на 2 000 или 3 000 гривен, вы все равно получите не больше 1 500 гривен надбавки. Это максимальная сумма, которую правительство позволяет прибавить к одной пенсии во время мартовского перерасчета.

Минимальные доплаты вместо полноценного повышения . Иногда государство вместо обещанного высокого процента (например, 12%) прибавляет пенсионеру только фиксированную сумму — около 100–135 гривен . Это происходит с теми, у кого в пенсионной формуле уже была заложена высокая средняя зарплата. Вот как это работает, правительство сравнивает два показателя: ту среднюю зарплату, по которой вам уже считают пенсию, и ту, которая выходит после новой индексации. Если ваша цифра оказывается выше «новой» государственной, вам вместо полноценного умножения на большой коэффициент просто дают минимальную подачку (100–135 грн) или применяют значительно меньший процент повышения.

Воздействие на субсидии. Помните, что любое увеличение ваших доходов автоматически видит социальная служба. Если после индексации ваша пенсия вырастет даже на 200 гривен, это изменит общий доход вашей семьи. Поскольку субсидия рассчитывается как разница между вашими доходами и расходами на коммуналку, государство может решить, что теперь вы стали «богаче» и можете платить за амбарное самостоятельно. В результате возникает неприятная ситуация: вы получаете на 200 гривен больше пенсии, но вашу субсидию при этом уменьшают, например, на 300 или 500 гривен. Таким образом, из-за небольшой прибавки общая финансовая ситуация может даже ухудшиться.

Но есть и положительные моменты. Для тех, у кого большой страховой стаж, индексация выгодна. Поскольку основная часть пенсии растет, доплата за каждый год сверхурочного стажа также может быть перечислена от более высокой суммы, что даст дополнительный прирост.