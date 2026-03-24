Мартовская индексация пенсий: как посчитать насколько возросли выплаты

В Украине с 1 марта началась индексация пенсионная индексация. Для большинства пенсионеров выплаты возрастут на 12,1%.

О том, как определить результат индексации, сообщает «24 Канал».

Правительственное постановление №236 от 25 февраля 2026-го свидетельствует о том, что выплаты пересчитываются с коэффициентом 1,121. Важно то, что под индексацию подпадает исключительно основной размер пенсии — без учета различных доплат и надбавок. Эта норма прописана в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

«Частью второй статьи 42 определено, что для обеспечения индексации пенсии ежегодно от 1 марта производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии», — отмечают в ПФУ.

Существуют лимиты индексации:

пенсия не может быть увеличена менее чем на 100 гривен;

доплата не может превышать — 2 595 гривен.

Чтобы просчитать точную сумму повышения, можно воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ:

сначала зайдите на портал и авторизуйтесь;

авторизация может происходить с помощью электронной подписи, через BankID или — «Дія.Підпис»;

далее найдите в меню слева раздел — «Моя пенсия» — здесь будет вся актуальная информация о размере выплаты с 1 марта.

Индексация пенсий 2026

В текущем году индексация пенсий запланирована на уровне 12,1%. это больше, чем в предыдущие годы. К примеру, в прошлом году этот показатель был на уровне 11,5%, а в 2024-м — менее 8%. В марте 2026-го пенсионные выплаты должны вырасти не менее чем на 100 грн и не более чем на 2 595 грн.

Индексация пенсий происходит автоматически. Идти в Пенсионный фонд или писать заявление не нужно. Пересчет охватит практически все главные виды пенсий. В частности, по возрасту, по инвалидности, потери кормильца, военные и т.д.

Важно то, что пенсию повысят не всем пенсионерам — мартовская индексация не распространяется на некоторые категории пенсионеров. Речь идет о тех украинцах, чьи выплаты уже были повышены до минимального гарантированного уровня — для самых уязвимых, а также получающих максимальную пенсию — 25 950 грн — как прокуроры и судьи в отставке.