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Машиностроители ДТЭК изготовили 8 комбайнов и 1,2 млн запчастей для подготовки шахт к зиме
Машиностроительные предприятия ДТЭК в январе-июле 2026 года произвели и отремонтировали более 1 тыс. единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили 1,2 млн. запчастей и комплектующих. Это помогает обеспечивать стабильную работу украинских шахт и их подготовку к предстоящему отопительному сезону.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что в январе-июле 2026 машиностроительные предприятия ДТЭК выпустили 1,2 млн запчастей и комплектующих. Также они изготовили и отремонтировали более 1 тыс. единиц горно-шахтного оборудования, среди которых — 8 новых проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства.
В компании подчеркнули, что машиностроители работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить шахты необходимым оборудованием в преддверии старта нового отопительного сезона.
«Все прекрасно понимают, что для прохождения следующей военной зимы должны работать максимально слаженно и готовить все раньше времени. Благодаря работе машиностроителей, украинские шахты получают необходимое оборудование и комплектующие, что позволяет поддерживать производственные процессы и усиленно готовиться к предстоящему отопительному сезону», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн, а с начала полномасштабного вторжения — более 28,3 млрд грн.
Средства были направлены на проведение и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержку производственных мощностей шахт.