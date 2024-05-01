Маск, Безос, Цукерберг: Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей мира

Bloomberg обновил список самых богатых людей мира.

Издание Bloomberg обновило индекс миллиардеров мира. На первом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно – президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (компания-производитель предметов роскоши). Состояние Бернара Арно составляет $215 млрд.

Рейтинг был опубликован на сайте издания.

Вторую строчку занял Джефф Безос – американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin ($198 млрд).

Третье место занял Илон Маск – американский инвестор и изобретатель, основатель компаний SpaceX, Tesla Inc. Он имеет счета в $194 млрд.

На четвертом месте – Марк Цукерберг – американский предприниматель, основатель компании Meta, разработчик социальной сети Facebook. Его состояние составляет $153 млрд.

Билл Гейтс – американский бизнесмен, инвестор, писатель, филантроп, основатель корпорации Microsoft – возглавил пятерку самых богатых людей мира – $146 млрд.

Напомним, Forbes сообщил о рекордном количестве российских миллиардеров в рейтинге – список возглавил новичок.

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