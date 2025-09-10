Маск больше не является самым богатым человеком мира: кто неожиданно возглавил рейтинг

Илон Маск / © Getty Images

Американский миллиардер, основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира. Рейтинг богачей неожиданно возглавил соучредитель и технический директор Oracle Ларри Эллисон.

Об этом сообщает Business Insider.

В среду, 10 сентября, состояние Эллисона выросло на 101 миллиард долларов и достигло 393 миллиардов долларов. Это произошло на фоне огромного роста акций Oracle, которые в среду подорожали аж на 41%, что стало самым большим однодневным ростом компании.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска сейчас оценивается в 385 миллиардов долларов.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац заявила во вторник, что Oracle подписала четыре миллиардных контракта с тремя клиентами в первом финансовом квартале.

Кац добавила, что компания ожидает роста доходов Oracle Cloud Infrastructure на 77% — до 18 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом, и опубликовала агрессивный прогноз, что к 2030 году этот показатель достигнет 144 миллиардов долларов.

Оптимистичный прогноз поставил Oracle в элитную группу гигантов, соревнующихся в гонке за первенство в сфере искусственного интеллекта, в которую также входят Amazon, Microsoft и Google.

Илон Маск стал самым богатым человеком мира в 2021 году, но потом потерял титул, уступив Джеффу Безосу, главе Amazon, и Бернару Арно, крупнейшему акционеру производителя предметов роскоши LVMH.

Миллиардер вернул себе титул в прошлом году, когда поддержал на выборах президента США Дональда Трампа. На верхушке рейтинга Маск находился 300 дней.

81-летний Ларри Эллисон является соучредителем Oracle, а ныне председателем правления и главным техническим директором компании. Основная часть его состояния происходит от его акций производителя программного обеспечения для баз данных.

Соучредитель и технический директор Oracle Ларри Эллисон. / © Associated Press

Рост фондового рынка в среду подтолкнул рыночную стоимость Oracle, которая обошла JP Morgan, Walmart, Eli Lilly и Visa, став десятой по стоимости компанией в индексе S&P 500 крупнейших американских компаний с рыночной капитализацией 914 миллиардов долларов.

Зато акции Tesla, компании Маска, в этом году упали на 14%.

Ранее, летом этого года, американский миллиардер Илон Маск раскритиковал бюджетный законопроект президента Дональда Трампаи пригрозил создать новую политическую силу.

В ответ Дональд Трамп заявил, что Маску, возможно, придется закрыть бизнес и вернуться домой в Южную Африку без государственных субсидий.

Напомним, бывший советник и соратник Трампа Илон Маск получил приглашение на торжественный ужин в Розовом саду Белого дома руководителей ведущих технологических компаний США. Но отказался приходить на эту встречу.