Маск рекомендует: 10 любимых книг миллиардера об интеллекте и карьере

Бизнесмен с капиталом в 189,8 млрд долларов имеет собственный топ книг, которые помогли ему добиться успеха.

Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Он является одним из основателей международной электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX, которая специализируется на космическом транспорте, а также одним из главных инвесторов американской автомобильной компании Tesla.

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О том, какие книги рекомендует всемирно известный изобретатель и инженер Маск — в материале ТСН.ua.

1. Джеймс Баррат. "Последнее изобретение человечества".

Искусственный интеллект сравнится с человеческим, а затем и превзойдет его. Корпорации и государственные структуры по всему миру, конкурируя между собой, вкладывают миллиарды в развитие искусственного интеллекта. Но что ждет нас дальше? Ученые задаются вопросом: не окажется ли это изобретение последним — губительным для нас самих? Достигнув определенного уровня развития, искусственный интеллект сможет сам себя совершенствовать, без участия человека. У нас появится соперник хитрее и сильнее, чем мы можем себе представить.

"ИИ не должен быть злым, чтобы уничтожить человечество. Если искусственный интеллект будет иметь цель и человечество просто будет стоять у него на пути, он уничтожит его, как нечто само собой разумеющееся, даже не думая об этом, — считает Маск.

2. "Бенджамин Франклин. Биография", Уолтер Айзексон.

Бенджамин Франклин — один из "отцов-основателей" США. А также издатель, изобретатель, почтмейстер, политик, меценат. Как инженер он создал первую бездымную грубую, громоотвод и бифокальные очки, как дипломат — сумел соединить идеализм с политикой баланса сил, как государственный деятель — предложил создать федеральную модель национального правительства. Маск считает его выдающимся изобретателем и своим вдохновителем.

3. "Торговцы сомнениями", Наоми Орестес и Эрик Конвей.

Авторы книги утверждают, что ученые с политическими связями, скрывают факты, связанные с рядом проблем общественного здравоохранения, такими как табак, использование пестицидов и дыры в озоновом слое планеты.

Маск рекомендовал эту книгу к прочтению на конференции в 2013 году, а затем в твиттере подчеркнул ключевой вывод книги: те же силы, которые отрицали, что курение вызывает рак, отрицали опасность изменения климата.

4. "Властелин колец", Дж. Р. Р. Толкин

Произведение сочетает в себе героическую романтику и научную фантастику. Это увлекательный приключенческий роман и одновременно полна глубокой мудрости книга. Поочередно то комическая и домашняя, то эпическая, а иногда даже страшная. Рассказ переходит через бесконечные изменения прекрасно описанных сцен и характеров. Основой этой истории является борьба за Кольцо Власти, которое случайно попало в руки хоббита Бильбо Бэггинса. Именно этого Кольца не хватает темному властелину для того, чтобы завоевать весь мир. Теперь опасные приключения выпадают на долю Фродо, потому что ему доверено этот Кольцо.

Популярная история в жанре фэнтези оставила большой след и в душе Маска. Он рассказывает, что в юности видел себя человеком, который спасает мир. Именно поэтому книга ему так близка.

5. "Основы", Айзек Азимов.

Галактическая Империя на пути к упадку. Впереди — тысячелетия варварства и войн. Избежать этого кошмара невозможно, но есть шанс сократить период руины. Психоисторик Гарри Селдон знает, как это сделать. Именно он убеждает императора создать Фонд — казну достижений человечества, с которой начнется рождения новой величественной империи.

"Уроки истории утверждают, что цивилизации двигаются в цикле. Вы можете отследить это на примере вавилонян, шумеров, за которыми следуют египтяне, римляне. Очевидно, что сейчас мы находимся в восходящем цикле, и, надеюсь, это так. В дальнейшем могут возникнуть некоторые события, которые приведут к снижению уровня технологий. Было бы разумно действовать, пока цикл открыт, и не рассчитывать на то, что он будет открыт много времени", — прокомментировал Маск.

6. "Конструкции, или почему не ломаются вещи", Дж. Гордон.

До работы в SpaceX Илон Маск был программистом. Он рассказал, что не знал ничего о космосе и ракетостроении. Однако он смог самостоятельно изучить основы ракетостроения. Именно "Конструкции, или почему не ломаются вещи" британского ученого Джеймса Гордона послужили ему самоучителем.

"Это очень хорошая книга для изучения основ проектирования конструкций", — сказал Маск в интервью.

Автор неформально и остроумно объясняет, как действуют мощные силы, которые помогают домам не разваливаться, вантовым мостам не падать под тяжестью, а плотинам сдерживать тысячи тонн воды.

7. "Луна — строгий хозяин", Хайнлайн.

В книге, опубликованной в 1966 году, показано возможное будущее колонистов Луны. В искусственно созданных городах под поверхностью живут правонарушители с Земли (Терри), сосланные за уголовные и политические преступления. Их потомки навсегда остаются "Месяцеалами": в результате физиологических изменений в организме под воздействием низкой гравитации через несколько месяцев пребывания на Луне, возвращение на Землю становится невозможным — человек не может больше жить в условиях высокой гравитации. Маск считает, что эта книга — лучшее произведение Г. Хайнлайна.

8. "Автостопом по галактике", Дуглас Адамс.

Книга о суперкомпьютере, который ответил на вопрос "В чем смысл жизни?». Это произведение Маск прочитал еще в раннем возрасте, а позже, отправляя свой Roadster в космос, он использовал на демонстрационном экране надпись "Do not Panic!" — именно она был размещена на обложке ранних изданий книги.

9. Искусственный интеллект. Угрозы. Стратегии ", Бостром.

Маск неоднократно говорил об опасности искусственного интеллекта. В своих многочисленных интервью он предостерегает человечество. По мнению Маска, с помощью искусственного интеллекта, можно создать бессмертного диктатора, от которого никто не сможет убежать.

10. "Зажигание. Неформальная история жидких ракетных видов топлива", Джон Д. Кларк.

По словам Маска, эта книга помогла ему лучше разобраться в ракетах. Книга рассказывает о принципах работы ракетного топлива и развитии индустрии ракетостроения в 1960-х — 1970-х годах.

Джон Д. Кларк был американским химиком, который занимался созданием ракетных видов топлива. В своей книге он рассказал о том, как развивалась эта индустрия и привел научное объяснение принципов работы топлива.

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