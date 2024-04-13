Масштабные удары по энергетике повлекли спрос на бензин: что будет с ценами

Из-за массированных атак армии РФ по объектам энергетики в некоторых регионах Украины растет спрос на бензин. Впрочем, он может и дальше расти.

Об этом в комментарии "Главкому" рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Дополнительный спрос на бензин в определенных регионах (Харьков, Одесса) уже есть. Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с этими обстрелами по энергетике реализация у них возросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно, что этот спрос будет гораздо больше", — отмечает эксперт.

Куюн отмечает, что повышенный спрос не приведет к удорожанию топлива. Ведь на цену влияет дефицит, которого нет в Украине. Не повлияет на стоимость и протесты на украинско-польской границе.

"Наоборот есть постоянный профицит — горючего больше, чем нам нужно. Соответственно, ценам не из-за чего расти", — говорит эксперт.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, возможны ли блекауты в Украине из-за массированных ударов РФ. По его словам, украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

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