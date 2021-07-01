Массовое увольнение в НБУ: в отставку подает еще один директор департамента

Массовое увольнение в НБУ: в отставку подает еще один директор департамента

Виталий Ваврищук тоже заявил, что не разделяет принципы работы руководства НБУ.

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук анонсировал свое увольнение из Нацбанка.

Об этом Ваврищук написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем главы НБУ — куратором департамента финансовой стабильности", — отметил он.

Такое решение Ваврищук принял вслед за увольнением директора департамента лицензирования НБУ Александра Бевза. Он уточнил, что разделяет позицию, высказанную Бевзом.

Ранее в Нацбанке написали заявления об увольнении все руководители департамента лицензирования. Бевз обвинил НБУ в замене коллегиальности директивным принятием решений.

Александр Бевз считает, что в Нацбанке не соблюдается принцип прозрачного принятия решений.

Напомним, что с 16 июля 2020 года НБУ возглавляет Кирилл Шевченко. Его предшественник Яков Смолий, сообщив о своей отставке, заявлял о систематическом политическом давлении.

Нацбанк разрешил украинцам менять или самостоятельно выбирать банк для зарплаты

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку