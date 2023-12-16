Майор запаса Гетьман спрогнозировал, что будет в случае прекращения военной помощи Украине

Украина теряет финансовую поддержку США и ЕС.
Без существенной помощи Западу со снарядами и средствами обороны Украине будет тяжело.
Об этом сказал майор запаса НГУ Алексей Гетьман в вечернем эфире Эспрессо.
"Ту помощь, которую мы получили, которую должны уже получить до того, как будет следующее решение о дополнительной помощи нам хватит, как раз ориентировочно до апреля максимум до мая следующего года. Поэтому идет разговор о нескольких месяцах", — говорится в сообщении.
Он добавил, что, возможно, придется прибегнуть к партизанской войне.
"Что делать в таком случае, возможны ли какие-нибудь существенные перерывы у россиян? — теоретически, пропустить, возможно. Однако мы же видели в начале полномасштабного, как мы дали отпор, я думаю, что так же будет и если повторится мощное наступательное действие россияне зимой, как они не планировали, – заявил ветеран российско-украинской войны.
О чем предупреждают эксперты и что нужно делать уже сейчас, чтобы Россия не победила в войне – в эксклюзиве TSN.UA.
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