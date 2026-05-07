Майские надбавки к пенсиям: кто получит дополнительные выплаты и на какие суммы рассчитывать

Прибавки к пенсии

Некоторые категории пенсионеров могут в мае получить прибавки к своим пенсиям. Законодательством предусмотрен ряд специальных надбавок, начисляемых за возраст, состояние здоровья или особые семейные обстоятельства. Важно понимать, что не все эти доплаты назначаются автоматически — в некоторых случаях пенсионерам необходимо лично обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующими документами.

Кому будет доплата к пенсии

Возрастные доплаты к пенсии

Одной из наиболее стабильных категорий выплат остаются возрастные надбавки. Они начисляются автоматически, когда пенсионер достигает определенного возраста. Основное условие для получения — общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны.

На сегодняшний день установлены следующие ежемесячные суммы:

От 70 до 74 лет включая пенсионеры получают дополнительно 300 гривен.

От 75 до 79 лет включая сумму выплаты составляет 456 гривен.

От 80 лет и старше ежемесячная доплата составляет 570 гривен.

Важно, что эти деньги начинают выплачивать со дня рождения, а не с начала следующего месяца, так что в первый месяц сумма может быть начислена пропорционально количеству дней.

Как пояснила заместитель начальника сервисного центра Пенсионного фонда в Кировоградской области Ольга Синдяшкина, возрастные надбавки не прилагаются друг к другу, а только растут до следующего установленного уровня.

На практике это означает, что при достижении нового возрастного порога пенсионер не получает полную сумму сверху к предыдущей, а только разницу между ними. К примеру, если в 70 лет человеку было назначено 300 гривен, то после празднования 75-летия его выплата не увеличится еще на 456 гривен. Вместо этого к уже имеющимся 300 грн прибавят еще 156 грн, чтобы общая сумма возрастной доплаты составила предусмотренные законом 456 грн. Таким образом, каждая следующая ступень просто заменяет предыдущую, постепенно увеличивая общий размер пенсионного бонуса.

Прибавка по состоянию здоровья

Пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут оформить специальную ежемесячную помощь. Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для получения этой выплаты необходимо соответствовать одновременно четырем критериям:

Получать пенсию именно по возрасту. Быть старше 80 лет. Проживать самостоятельно. Иметь документальное подтверждение от врачей о необходимости постоянного постороннего ухода за состоянием здоровья.

На сегодняшний день эта сумма надбавки составляет 1038 гривен ежемесячно до своей основной пенсии. Эта доплата не назначается автоматически — для ее получения следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с медицинским заключением.

Доплата за сверхурочный стаж

Пенсионеры, отработавшие больше официально установленной нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют право на доплату за каждый «лишний» год. Размер этого бонуса составляет 1% от основного размера пенсии за каждый год.

Однако существуют законодательные ограничения: эта сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Поскольку по состоянию на 2026 год этот прожиточный минимум составляет 2595 гривен, то максимальная доплата за один год сверх нормы равна 25,95 гривны.

То есть если у вас есть 5 лет дополнительного стажа, максимальная надбавка к основной пенсии составит 129,75 гривны (5 лет × 25,95 грн).

Социальные выплаты на детей для пенсионеров

Лица, получающие пенсию по возрасту или по инвалидности и имеющие на содержание детей в возрасте до 18 лет, имеют право на ежемесячное пособие. Размер этой надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка.

Однако существует требование по трудоустройству, выплату назначают только пенсионерам, которые официально не работают. Для военных пенсионеров действуют другие условия — они могут получать на иждивенцев доплату в размере 50% прожиточного минимума, что существенно превышает стандартную гражданскую норму.

Поддержка почетных доноров

Для пенсионеров, имеющих статус почетного донора Украины, предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 10% от общего прожиточного минимума на одного человека. Поскольку этот социальный показатель периодически пересматривается, сумма доплаты автоматически увеличивается вместе с государственными стандартами.

Пенсионные гарантии для участников боевых действий и ветеранов

Участники боевых действий имеют право на прибавку в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Кроме того, законодательство гарантирует, что общая сумма пенсионной выплаты для ветерана со всеми доплатами не может быть ниже установленного лимита (в 2026 году это свыше 5 500 гривен). Лица с особыми заслугами перед Родиной или кавалеры государственных орденов получают дополнительные процентные начисления, зависящие от их статуса и наград.

Как оформить эти надбавки

В отличие от возрастных доплат, которые начисляются автоматически, все вышеупомянутые выплаты нуждаются в активных действиях со стороны пенсионера. Для их назначения необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление через электронный портал ПФУ. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на льготу: свидетельства о рождении детей, удостоверение участника боевых действий или почетного донора, а также справки об отсутствии официального трудоустройства.

