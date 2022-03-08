McDonald's из-за войны в Украине закрывает все свои заведения в России

Пока неизвестно, когда заведения быстрой еды возобновят работу в стране-агрессоре.
McDonald's приостанавливает свою работу в России и закрывает 850 заведений питания.
Об этом сообщает washingtonpost.com.
Как отмечается, пока 62 тыс. сотрудников McDonald's в России будут получать зарплату. Однако пока компания решила уйти с рынка из-за войны России против Украины.
Президент и генеральный директор McDonald's Крис Кемпински сказал, что закрытие заведений является правильным решением.
"У нас есть ценности и мы не можем игнорировать человеческие страдания в Украине", – сказал Кемпински .
Пока неизвестно, когда заведения быстрой еды возобновят работу в стране-агрессоре.
Напомним, ТСН.ua публикует список мировых брендов, идущих с российского рынка из-за войны РФ против Украины.
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