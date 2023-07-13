Медицинское страхование для киевлян: появились новые возможности

Обычно украинские страховые компании не оформляют медицинские страховки физическим лицам, отдавая предпочтение корпоративным клиентам – крупным и средним предприятиям. И хотя есть несколько страховщиков, готовых принимать на страхование и простых людей, для большинства такие полисы могут стоить немало.

Однако у киевлян появились дополнительные возможности доступного медицинского страхования. В июле страховая компания «ИНГО» объявила о новой программе медицинского страхования «Турбота від ІНГО». Главная ее особенность – лечение и диагностика застрахованных на базе собственного «Медицинского центра Инго» в Киеве.

Застрахованные по этой программе могут бесплатно пользоваться широким спектром медицинских услуг. В пакет входят скорая, неотложная, а также амбулаторно-поликлиническая помощь. Консультации терапевта и узкопрофильных специалистов на сумму до 150 тыс. грн. без ограничений по количеству. Есть возможность проходить экспресс-диагностику, проводить лабораторные тесты и исследования, манипуляции и малые хирургические операции. По назначению врача бесплатно проводятся такие диагностические исследования, как ЭКГ, УЗИ и рентген. В расширенной версии программы предусмотрено 10 процедур лечебного массажа, физиотерапии, а также возможна организация вызова врача к месту нахождения пациента.

"Программа позволяет в случае необходимости получить квалифицированную и качественную медицинскую помощь от 100 врачей 50 лечебных специальностей, инструментальную диагностику от мировых брендов медицинского оборудования, лабораторные исследования, которые отвечают всем международным стандартам", - комментирует генеральный директор МЦ "Инго" Сергей Джевага. – «Медицинский центр предоставляет современный сервис – персональную запись, возможность выбора врача, детальное согласование всех назначений и процедур, получение результатов на электронную почту или телефон, обратную связь с врачом. Контроль качества медицинского обслуживания пациентов осуществляется непрерывно с участием врачей-экспертов, ведущих специалистов Украины и европейских стран».

Воспользоваться страховой программой могут люди от 18 до 60 лет, проживающие в Киеве. За плановой медицинской помощью можно обращаться уже через 10 дней после заключения договора страхования, а в случае необходимости экстренной помощи – уже на следующий день.

«Турбота від ІНГО» – необычная программа медицинского страхования. Она сочетает высокое качество медицинской помощи, причем наиболее востребованную ее составляющую – амбулаторно-поликлиническую помощь с одной стороны и доступную стоимость – с другой», – говорит директор по розничному бизнесу компании Николай Матика. – «Все благодаря тому, что у компании есть собственные медицинские центры и огромный опыт работы в медицинском страховании. Это позволяет сочетать качество медицинских услуг и оптимальную стоимость.

Страховой полис «Турбота від ІНГО» доступен в двух версиях: «Турбота для Тебе» и «Турбота для Родини». Они отличаются наполнением покрываемых полисом медицинских услуг наличием франшизы, а также его ценой, которая колеблется от 4800 до 7279 грн в год. Договор страхования заключается на год и предусматривает дополнительные скидки для страхования родственников первой линии.