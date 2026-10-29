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Деньги
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Медикам могут существенно повысить минимальную зарплату: что предлагают в Минздраве

В Минздраве обсуждают новые минимальные зарплаты для работников государственных и коммунальных медучреждений с 2027 года.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зарплаты медиков 2027

Зарплаты медиков 2027 / © pexels.com

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность поднять минимальную зарплату украинским врачам и другим специалистам отрасли до 30 тысяч гривен, а для медицинских сестер и братьев — до 20 тысяч гривен. Впрочем, эти цифры остаются на стадии обсуждения.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Медикам могут повысить минимальные зарплаты в 2027 году: подробности

Конкретные сроки внедрения повышенных зарплат для медиков будут полностью зависеть от объемов государственного финансирования и окончательных решений правительства.

Об этом в ответе на запрос медиа сообщили в Минздраве.

Формирование достойного уровня оплаты труда и сохранение специалистов в медучреждениях относятся к ключевым задачам Министерства здравоохранения при разработке Программы медицинских гарантий на 2027 год.

Сейчас ведомство работает над проектом поправок к постановлению Кабинета Министров Украины от 13 января 2023 года № 28, которое устанавливает минимальные гарантии по заработкам в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения.

Инициатива Минздрава предусматривает введение следующих нижних границ заработной платы:

  • 30 тысяч гривен — для врачей, фармацевтов и других специалистов с высшим образованием в медицинской сфере;

  • 20 тысяч гривен — для среднего медицинского персонала, в том числе медсестер и медбратов.

Однако механизм внедрения таких зарплат в Минздраве не разглашается.

На решение, поднимут ли зарплаты медикам в следующем году, будут влиять деньги, заложенные на отрасль в Государственном бюджете-2027.

В Минздраве добавляют, что повышение зарплаты медиков является главным направлением, на которое планируется направить дополнительные расходы в рамках Программы медицинских гарантий на 2027 год.

Точные размеры минимальных выплат, правила и конкретные даты вступления в силу сформируют только после того, как парламент утвердит бюджет на следующий год, а КМУ примет соответствующие нормативные решения.

Зарплата в Украине: последние новости

Напомним, украинский рынок труда столкнулся с новой проблемой: из-за российских обстрелов, разрушения инфраструктуры и ухудшения финансового состояния компаний отдельные бизнесы вынуждены сокращать штат или отправлять работников в простой.

Хотя это еще не переросло в общенациональную волну массовых увольнений, количество вакансий за год уменьшилось на 3–15%, а самая сложная ситуация с поиском работы наблюдается в Донецкой, Николаевской, Сумской и Херсонской областях.

Под наибольшим риском сокращения находятся офисные работники, менеджеры среднего звена, маркетологи, а также персонал по торговле, логистике и ГМК. В то же время, в стране сохраняется существенный дефицит рабочих кадров — высокий спрос остается на водителей, швей, электриков, слесарей, сварщиков, токарей, строителей и поваров, что обусловлено как дисбалансом квалификаций, так и неравномерным региональным распределением вакансий.

Несмотря на то, что в январе-июле 2026 года средняя зарплата штатных работников превышала 30 тысяч гривен, дальнейший рост доходов оказался под угрозой. Из-за новых финансовых трудностей бизнесу будет труднее повышать выплаты предыдущими темпами, однако для представителей дефицитных специальностей работодатели и дальше будут предлагать более высокие оклады для их привлечения.

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