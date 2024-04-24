Механизм списания долгов после выделения финпомощи: как Украина и США будут договариваться — объяснение Ермака

Андрей Ермак рассказал, как будут проходить договоренности между Зеленским и Байденом.

В законопроекте США о выделении финансовой помощи Украине предусмотрен механизм быстрого списания "долга" с Украины по решению президента США. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, как это будет работать.

Об этом он рассказал в эфире "1+1" в телемарафоне.

"Наши президенты (США и Украины — ред.) должны согласовать порядок возврата этих средств. И действительно существует механизм, по которому президент США может принять решение относительно постепенного списания этой суммы. Безусловно, сразу после подписания этого закона по поручению президента Украины начнет работать команда с Белым домом по конкретизации, как будет работать этот механизм. Я думаю, что мы найдем с партнерами решение, которое устраивало бы Украину", — пояснил он.

Напомним, Ермак рассказал, когда Украина получит дополнительные ЗРК Patriot.

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