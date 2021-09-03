Мельник рассказал, какую помощь готовы оказать структуры Евросоюза при запуске Бюро экономической безопасности 

3 сентября была создана рабочая группа с участием представителей Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM), в сферу компетенции которой войдут вопросы кадрового отбора сотрудников Бюро экономической безопасности и внедрение европейских практик в работу БЭБ. Кроме того, EUAM готова оказывать БЭБ тренинговую и техническую помощь, предоставить IT-решения и информационно-аналитические продукты.

Об этом заявил Директор БЭБ Вадим Мельник на своей странице в Facebook.

“Сегодня состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине. Итогом встречи стали достигнутые договоренности о создании рабочей группы, которая будет способствовать быстрому запуску Бюро экономической безопасности, прозрачному кадровому отбору и внедрению европейских подходов для качественной реализации аналитической и правоохранительной функции БЭБ.

Консультативная миссия ЕС в Украине готова предоставить широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействие налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС.

Совместными усилиями мы будем запускать новый сервисно-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины”, - отметил Мельник.

Ожидается, что БЭБ заработает с 25 сентября. На следующий день должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку