Мемкоин Трампа: сувенир или реальный финансовый инструмент

Запущенная президентом США Дональдом Трампом криптовалюта мемкоин – это просто хайп, который может стать инструментом взяточничества.

Такое мнение инвестиционный банкир Сергей Фурса озвучил в эфире телеканала "Киев".

Эксперт обратил внимание, что 80% криптовалюты лежит в двух компаниях, принадлежащих Трампу. Деньги напрямую идут ему.

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"Он (Трамп – ред.) использует хайп. У него нет никаких моральных предохранителей. Он видит, что хайп есть, почему бы не использовать? Использовал. Может, что-то они заработали. Может, сначала они там смогли что-то продать. Плюс в будущем это идеальный инструмент взяточничества, потому что 80% криптовалюты лежит у двух компаний, принадлежащих Трампу. И если что-то в будущем – это идеальная схема. Ты говоришь: "Ну, если вы верите в Америку, купите трампкоин". А деньги напрямую идут ему", – объяснил Фурса.

Он добавил, что мемкоин пытаются подать как "сувенирчик за много денег".

Напомним, за два дня до инаугурации Трамп презентовал собственную криптовалюту – мемкоин $TRUMP. На следующий день о запуске своего мемкоина $MELANIA сообщила супруга политика Мелания Трамп.

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