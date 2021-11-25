Меморандум с МВФ: эксперт прогнозирует, что цена на газ для населения вырастет на 200%, а доллар будет стоить 30 грн

Меморандум с МВФ: эксперт прогнозирует, что цена на газ для населения вырастет на 200%, а доллар будет стоить 30 грн

Аналитик считает, что в 2022 году тарифы на газ для населения возрастут на 50–70%.

После подписания меморандума с МВФ в Украине цена на газ для населения к 2024 году может возрасти на 200%, а доллар подорожает до 30 грн.

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Об этом рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак в комментарии УНИАН.

"После подписания меморандума с МВФ мы наконец-то получили транш финансовой поддержки, за который население страны начнет тщательно расплачиваться уже в 2022 году. Цены для населения на газ поднимутся на 50-70%, а с 2024 года – на 200%. Из-за того, что мы подписали меморандум, теперь получается, что государственная "Укргаздобыча" будет продавать не менее 40-50% объемов добытого газа на свободном рынке. Это крайне негативный сценарий развития событий и спасти ситуацию уже не удастся", — сообщил Орищак.

Эксперт добавил, что в Украине также могут ужесточить условия взыскания платежей за тарифы. Максим Орищак считает, что первоначально тарифы вырастут в Киеве. Следом пойдут Львов, Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.

"Для офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов – не тема для обсуждения, поскольку сам транш от МВФ будут транслироваться в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платежеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а у гривны есть потенциал падения до уровня 30 гривен за доллар", — отметил аналитик.

Напомним:

Украина и МВФ утвердили совместную программу Stand-by на 5 млрд. долларов 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд. долларов. По плану второй транш должен составить 700 млн долларов.

В понедельник, 22 ноября, исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о предоставлении Украине транша в размере почти 700 млн долларов.

Также Украина сможет получить от МВФ следующий транш в рамках программы Stand-by, если выполнит условия меморандума.

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