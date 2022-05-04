Менее $70 за баррель: Индия хочет скидку на российскую нефть

Менее $70 за баррель: Индия хочет скидку на российскую нефть

Индия пытается получить скидку на российскую нефть и хочет покупать ее по цене ниже $70 за баррель.

Эталонная марка нефти Brent сейчас торгуется около 108 долларов за баррель.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители индийской стороны на переговорах с Москвой отметили, что таким образом Индия хочет компенсировать дополнительные расходы, связанные с покупкой нефти из России на фоне обострения геополитической ситуации и роста санкционного давления, говорят источники.

Государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия Индии, третьего по величине импортера нефти в мире, купили более 40 миллионов баррелей российской нефти с момента ее вторжения в Украину. Это на 20% больше, чем экспорт из России в Индию за весь 2021 год, согласно расчетам Bloomberg.

Индия, импортирующая более 85% своей нефти, один из немногих покупателей российской нефти, являющейся ключевым источником дохода для режима Владимира Путина. Уменьшение европейского спроса оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность и правительство прогнозирует, что производство может упасть на 17% в этом году.

Напомним, 4 мая Еврокомиссия представляет шестой пакет санкций против России за ее военную агрессию против Украины.

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