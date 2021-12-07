Местные бюджеты получат тарифную компенсацию: что это значит

Местные бюджеты получат тарифную компенсацию: что это значит

Правительство хочет компенсировать задолженность по разнице между тарифами.

Местные бюджеты получат тарифную компенсацию.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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На это из государственного бюджета было выделено 27 миллиардов гривен, сообщили в Министерстве развития общин и территорий. В ведомстве пояснили, что значительная часть средств будет перечислена предприятиям теплоснабжения. Кроме того, более 4 миллиардов гривен направят к предприятиям водоснабжения.

Таким образом, правительство компенсирует задолженность в разнице между тарифами. Соответственно, существенно снизит долги предприятий и сдержит повышение тарифов для населения.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об экономическом паспорте", предусматривающий создание Фонда будущих поколений. Государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

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