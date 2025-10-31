Месячная цена на газ в Украине снова выросла: появились тарифы на ноябрь

Цены на газ / © УНІАН

Поставщики природного газа в Украине обнародовали новые цены на ноябрь, и месячные тарифы снова показали рост. Один из поставщиков повысил стоимость газа почти на 6 грн/м³, побив октябрьский рекорд.

Об этом сообщает «Газправда».

Сейчас на рынке поставок газа для населения работают девять компаний. Четыре из них предлагают исключительно фиксированные годовые тарифы, тогда как еще пять — позволяют выбирать между годовым и переменным месячным предложением.

В ноябре стоимость газа по месячным тарифам колеблется от 8,46 до 29,99 грн за кубометр, тогда как годовые тарифы остаются в пределах 7,79 — 9,99 грн/м³.

Большинство украинских потребителей — более 12 млн домохозяйств (98%) — получают газ от компании «Нафтогаз Украины» по стабильной цене 7,96 грн за кубометр.

Цены на газ в ноябре 2025 года

Коммерческие месячные предложения:

ООО «ГК Нафтогаз Украины» — 7,96 грн/м³

ООО «Тернопольоблгаз сбыт» — 7,96 грн/м³

ООО «Прикарпат Энерго Трейд» — 7,98 грн/м³

ООО «Галнафтогаз» ЧП «ОККО Контракт» — 7,99 грн/м³

ООО «Киевские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46 грн/м³

ООО «Днепровские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46 грн/м³

ООО «Энерджи Трейд Групп» — 9,977 грн/м³

ООО «Львовэнергосбыт» — 27,60 грн/м³

ООО «Ритейл Сервис» ТМ «СвитлоГаз» — 29,99 грн/м³.

Напомним, в начале октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство, из-за усиления атак РФ на энергетику, решило сохранить стабильные тарифы на газ до весны 2026 года. Для этого продлено действие спецобязательств на рынке газа, зафиксировав цены до 31 марта 2026 года для населения на уровне 7 420 грн за 1000 куб. м (с НДС).