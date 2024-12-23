Металлурги призвали правительство не допустить повышения тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци: остановятся стратегические предприятия

Повышение тарифа на грузовые перевозки на 37%, которое предлагает Укрзализныця, будет иметь катастрофические последствия для экономики, ведь приведет к остановке стратегических предприятий и сокращению объемов валютной выручки.

Учитывая состояние отечественной промышленности, правительство должно ввести двухлетний мораторий на повышение тарифов Укрзализныци и провести аудит в госкомпании, чтобы разобраться с неконтролируемым ростом расходов. Об этом говорится в письме ОП Укрметаллургпром (УМП) премьер-министру Денису Шмыгалю и вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулеби.

«По имеющейся информации, 28 ноября 2024 г. состоялась встреча Алексея Кулебы с руководством «Укрзализныци», где было принято решение подготовить проект приказа о проведении индексации грузовых железнодорожных тарифов с повышением последних на +37%. Это решение вызвало очень большую обеспокоенность у горняков и металлургов Украины, которые категорически выступают против подобного шага. Выглядит очень странно, что Министерство развития общин и территорий Украины проводит такие кулуарные обсуждения по УЗ без участия бизнес-сообщества. Ведь последствия для экономики Украины будут катастрофическими с остановкой стратегических предприятий и существенного сокращения валютной выручки», — говорится в письме.

В УМП напомнили, что в Украине именно железная дорога является основным средством грузоперевозок: если в Германии общая доля грузоперевозок по железной дороге не превышает 20%, то в Украине железнодорожный транспорт обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок.

«Понимая свое монопольное положение по вопросу грузоперевозки, Укрзализныця все время своего существования пытается решать собственные финансовые проблемы за счет грузоотправителей. Украинское промышленное бизнес-сообщество уже испытало значительное финансовое давление после серии повышений грузовых тарифов в 2021 и 2022 гг., которые привели к рекордному увеличению расходов на железнодорожные перевозки – так, тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на 140% (!), металла – на 70%, удобрений – на 70%, зерна – на 96%, а пустых вагонов из-под угля – на 158% (!)», — отметили в УМП.

В объединении подчеркнули, что повышение тарифов не позволит решить проблемы УЗ, если не будет реформирована структура УЗ, и не будут задействованы внутренние ресурсы — ведь расходы Укрзализныци растут быстрее доходов, которые являются тревожным сигналом и требуют срочного пересмотра расходной политики.

«Из-за постоянного необоснованного повышения тарифов на грузоперевозку значительное количество отечественных отраслей постепенно отказывается от услуг УЗ, предпочитая альтернативный способ транспортировки, а в худшем — существенно сокращает производство или останавливается. А УЗ, вместо удержания грузов на железной дороге и увеличения грузовой базы, бесконтрольно и стремительно расширяет свою базу расходов и не заинтересована в дополнительных доходах. Ведь с сентября 2023 УЗ не продала ни одного лота металлолома — хотя реализация металлолома дает миллиарды гривен дополнительных доходов. Недальновидная тарифная политика Укрзализныци критически скажется на всей экономике Украины и, соответственно, ее обороноспособности и национальной безопасности», — подчеркнули в УМП.

В объединении призвали правительство инициировать меры по улучшению финансового состояния Укрзализныци, в частности развивать грузовую базу и оптимизировать расходы, а также повысить эффективность использования активов государственного монополиста. Также необходимо введение моратория на повышение грузовых железнодорожных тарифов до отмены военного положения и на период не менее двух лет после окончания боевых действий.