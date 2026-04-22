Метинвест Ахметова инвестировал почти 40 миллиардов и экономику Украины за время войны

За четыре года компания инвестировала 37,8 млрд. грн. в поддержку и развитие своих предприятий.

В целом, по оценке издания , 50 крупнейших инвесторов вложили в экономику 454,7 млрд грн. Речь идет именно о капитальных инвестициях — средствах, которые пошли на возобновление производства, ремонт инфраструктуры и запуск новых мощностей.

Как пояснил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков, в центре инвестиционной политики во время войны сохранение бизнеса в Украине. «Мы инвестируем, прежде всего, в украинские активы. Это ремонт и модернизация, чтобы предприятия работали стабильно и оставались конкурентными. Основной фокус во время войны – это сохранение предприятий и коллективов. Но наиболее важные инвестиции впереди: после победы это будет масштабная модернизация и зеленая трансформация предприятий. А также участие в восстановлении Украины», – говорит Рыженков.

Параллельно компания формирует долгосрочную стратегию, связанную с зеленым переходом и выходом на европейский рынок. В частности, речь идет о модернизации производства и планах строительства завода в Италии, который будет использовать украинское сырье.

Рыженков также напомнил, что до войны ключевые инвестиции направлялись в Мариуполь. После начала вторжения компания сменила приоритеты: запустила военное производство и направила более 10 млрд грн в поддержку страны, из которых 7,3 млрд грн — на нужды армии.

Среди других крупных инвесторов – компании группы SCM, включая ДТЭК. Общий объем инвестиций группы с начала войны превысил 150 млрд. грн.

Как известно, общая помощь Метинвесту Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд. грн., из них 4,9 млрд. грн. — это помощь армии в рамках инициативы «Стальной фронт». Компания разработала специальные защитные панцири для танков Abrams, Bradley, Т-64, а также системы Patriot, а также снабжает бойцов противоминными тралами собственного производства. Кроме того, специалисты Метинвеста строят подземные госпитали класса NATO Role 2, а также снабжают бойцов амуницией, транспортом и средствами разведки.