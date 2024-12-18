Метинвест Ахметова инвестировал почти 600 миллионов в развитие образования в Украине — Forbes

Украинский бизнес инвестирует в украинские учебные заведения, чтобы повысить качество образования и найти будущих работников, а также — чтобы поддержать фундаментальную науку, без которой успешный R&D-процесс наукоемких бизнесов невозможен.

К реформе высшего образования присоединились IT-компании SoftServe, GlobalLogic, Genesis и крупнейшие энерго- и металлургические холдинги Рината Ахметова ДТЭК и Метинвест, пишет Forbes Ukraine.

Ассортимент помощи бизнесов разный – от стипендий студентам и преподавателям и обновления учебных программ, до обустройства лабораторий и вплоть до построения университетов и институтов.

Так, в марте 2021 Метинвест объявил, что построит собственный технический университет: «Приток сильных инженеров сократился. Из страны начали массово выезжать люди с хорошими мозгами», – объяснил CEO холдингу Юрий Рыженков в 2021 году. Общие инвестиции компании в университет составили более полумиллиарда гривен. Из них 290 млн. грн. – в разработку и строительство учебного корпуса в Мариуполе.

Корпус в Мариуполе начали строить, когда началась война. Война и оккупация города внесли коррективы, но не остановили проект. "Невозможно разрушить нашу мечту", — говорит ректор университета Александр Почтенный. В сентябре 2022 университет начал работать в Запорожье.

От собственного корпуса отказались, но организовали научные лаборатории — на предприятиях холдинга не только в Запорожье, но и в Кривом Роге и Каменском. Часть занятий проходят в помещениях холдинга в Киеве.

Метинвест Политехника выпускает бакалавров, магистров и даже имеет свою аспирантуру. В ней обучают не только металлургов, горняков, но и программистов и бизнес-аналитиков – всего 34 образовательных программы. С 2022 года студентами учебного заведения стали более 1000 человек. Пары проводят как офлайн, так и онлайн.

Университет имеет краткосрочные курсы повышения квалификации, окончившие около 700 человек. Из достижений – выпускниками заведения этого года стали первые 143 магистра, большинство из которых – сотрудники предприятий холдинга.

«Цель – чтобы студент, окончивший наш университет, был готов с первого дня работать на конкретном предприятии, имея практические навыки», – объясняет Поважный. Учебные программы внедряют и корректируют в соответствии с запросом бизнеса.

Чтобы лучше ощущать потребности бизнеса, Метинвест Политехника создала для семи учебных направлений академические советы. Это металлургия, горничество, безопасность труда, технологии защиты окружающей среды, автоматизация производства и программного обеспечения, а также бизнес-аналитика и управление бизнес-процессами.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова». Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.