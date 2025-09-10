Метинвест Ахметова инвестирует почти полмиллиарда в обеспечение энергонезависимости предприятий в Кривом Роге

Реклама

За два месяца эксплуатации установки сгенерировали 1040 МВтч электроэнергии, что позволило получить экономический эффект в размере 2,3 млн грн. В целом на СевГОКе планируется установить четыре таких агрегата.

Внедрение газовой генерации – один из основных инвестпроектов 2024-2025 годов. Идея сделать предприятия компании энергетически независимыми окончательно сформировалась в августе прошлого года: тогда высшее руководство поставило задачу перед энергетиками найти техническое решение, обеспечивающее безаварийную остановку предприятий во время блекаутов с последующим быстрым возобновлением производства после подачи питания. Специалисты предложили газовую генерацию.

В ноябре прошлого года был заключен контракт на приобретение и установку газовых генераторов на Северном ГОКе, а уже через полгода первые две установки номинальной мощностью 2,8 МВт каждая были подключены к сетям главной понижающей подстанции №2 и запущены в работу. Тогда же стало ясно, что их целесообразно использовать не только для безаварийных остановок, но и получения дополнительного экономического эффекта: сейчас их задействуют во времена максимальной нагрузки на энергетические системы Украины.

Реклама

«На первых двух газовых генераторах еще продолжаются пусконаладочные работы, но мы уже имеем положительный экономический эффект от их применения. Мы регулярно просчитываем себестоимость выработки 1кВт, исходя из основных затрат на эксплуатацию генераторов, формируем себестоимость 1кВт электроэнергии и сравниваем со стоимостью на рынке в сутки вперед. В те часы, когда это выгодно, мы производим запуск оборудования. В среднем в сутки это 6–8 часов», – говорит начальник отдела энергоменеджмента ГОКа Метинвест Максим Стрелец.

Вторая очередь этого проекта предусматривает ввод в эксплуатацию на Северном ГОКе еще двух подобных установок, которые будут подключены к сетям главной понижающей подстанции.

«Для того, чтобы наши предприятия могли обеспечивать стабильную добычу руды и производство товарной ЖРС, мы должны быть энергетически независимы и менее чувствительны к внешним факторам. Именно для этого мы инвестируем 473 миллиона гривен в строительство собственных энергоисточников на Северном ГОКе, в частности, в внедрение газовой генерации. Это будет способствовать уменьшению затрат на закупку электрической энергии, обеспечивать балансировку при ограничении поставок электрической мощности предприятия и позволит безаварийно и безопасно для оборудования останавливать предприятие во время отключений от основного питания. Это значительные факторы, которые будут усиливать жизнестойкость ГОКа», – резюмировал Тонев.

Метинвест Ахметова планирует вложить $44 миллиона в строительство собственных газопоршневых и солнечных электростанций, чтобы защитить производство от энергетических рисков военного времени. По планам, уже через три-четыре года компания, являющаяся крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, будет обеспечивать себя собственной генерацией на 50%.