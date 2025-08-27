Метинвест Ахметова – крупнейший частный работодатель для ветеранов в Украине – СМИ

Реклама

В Метинвесте действуют ветеранские сообщества, программы профессиональной адаптации, психологической помощи и юридической поддержки. Кроме того, защитники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию в техническом университете компании – Метинвест Политехнике.

Метинвест остается одним из крупнейших работодателей в Украине среди промышленных компаний.

До начала полномасштабного вторжения предприятия группы обеспечивали работой более 100 000 человек. Несмотря на потерю активов на временно оккупированных территориях, компания продолжает операционную деятельность на предприятиях в Кривом Роге, Каменском и Запорожье.