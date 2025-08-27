- Дата публикации
Метинвест Ахметова – крупнейший частный работодатель для ветеранов в Украине – СМИ
Группа Метинвест, входящая в состав SCM Рината Ахметова, является крупнейшим частным работодателем для ветеранов войны в Украине. Компания создала комплексную систему поддержки защитников, охватывающую как своих работников, так и военнослужащих из других отраслей.
В Метинвесте действуют ветеранские сообщества, программы профессиональной адаптации, психологической помощи и юридической поддержки. Кроме того, защитники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию в техническом университете компании – Метинвест Политехнике.
Метинвест остается одним из крупнейших работодателей в Украине среди промышленных компаний.
До начала полномасштабного вторжения предприятия группы обеспечивали работой более 100 000 человек. Несмотря на потерю активов на временно оккупированных территориях, компания продолжает операционную деятельность на предприятиях в Кривом Роге, Каменском и Запорожье.