Метинвест Ахметова начал использовать ИИ для улучшения безопасности труда

Группа Метинвест начала применять искусственный интеллект на своих предприятиях, чтобы улучшать безопасность и контролировать качество продукции.

Об этом рассказал руководитель R&D центра Metinvest Digital Максим Баланюк на конференции Forbes Tech 2024: Технологии для вашего бизнеса.

По его словам, в сфере охраны труда на предприятиях Метинвеста активно используется решение на основе компьютерного зрения: это интегрируемая в промышленный видеонаблюдение платформа SPAIS.

«На разных камерах работают разные модели, собирающие данные о нарушении или соблюдении правил безопасности. Таким образом, мы контролируем пребывание людей в безопасных или опасных зонах и наличие средств индивидуальной защиты. Постоянно добавляем новые функции: вскоре появится возможность сигнализировать о появлении огня или дыма в опасных зонах и тому подобное», — говорит он.

Эта платформа эффективно работает на нескольких предприятиях Метинвеста и ее планируют масштабировать на другие активы компании. Ведь, по словам Баланюка, количество нарушений после введения новой системы уменьшилось.

Еще один новый продукт Metinvest Digital – это решение на основе компьютерного зрения, помогающее анализировать и контролировать качество продукции, уменьшая неэффективное использование материалов и обеспечивая максимальное соответствие требованиям заказчиков. Это, в свою очередь, помогает сократить расходы, связанные с жалобами и переработкой металла.

«В настоящее время доступна первая версия продукта: система работает на уровне высококлассного эксперта. В следующем году мы планируем выпустить усовершенствованную версию. Она будет еще более продуктивной и превзойдет возможности человека, обеспечивая лучший контроль без усталости», — говорит Баланюк.

Первая версия этого решения будет ежегодно приносить примерно 250 тыс. долларов экономического эффекта на одно предприятие А уже следующая версия будет экономить вдвое больше средств.

Как известно, компания Метинвест вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины и одержала победу в двух из трех номинаций в металлургической промышленности — «Поддержка ветеранов и их семей» и «Поддержка благосостояния сотрудников».