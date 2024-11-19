Метинвест Ахметова направил уже 8 млрд в поддержку Украины с начала войны

С начала полномасштабного вторжения Группа Метинвест Рината Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам 8 млрд. грн., из них 4,4 млрд. грн.

Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Около 9 000 сотрудников Метинвеста мобилизованы – это один из самых больших показателей среди украинских компаний. Часть ветеранов уже вернулась с фронта и приступила к работе в компании. Чтобы поддержать защитников на пути адаптации к гражданской жизни, Метинвест внедряет комплексную экосистему реинтеграции ветеранов: им предлагают физическую и психологическую реабилитацию на средства компании, а коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами.

Еще одним приоритетом Метинвеста в условиях войны является благосостояние сотрудников, членов их семей и жителей городов присутствия. В рамках гуманитарной инициативы «Спасаем жизнь», основанной в начале полномасштабного вторжения, помощь получили 516 тысяч мирных граждан. Благодаря донорам и партнерам, в Украину доставлено ориентировано 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности, а больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн. грн.

Первоочередным же приоритетом Метинвеста является помощь Силам обороны Украины: на это направлено более 4,4 млрд. грн. Вся поддержка оказывается в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова». Продукцию поставляют военным бесплатно, как вклад в защиту украинских городов.

Метинвест является одним из крупнейших доноров армии среди частных компаний: он наладил системные поставки на фронт техники и оборудования. Украинские воины уже получили 5 553 разведывательных дронов, 2 003 тепловизора, 551 авто, в том числе и «скорые», а для их заправки – 1,5 млн литров горючего. Компания передала армии 31500 аптечек и турникетов, а также поддерживает развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE.

Одной из важнейших разработок компании есть специальные мобильные укрытия – стальные «крыевки», устанавливаемые под землей: на передовую направили уже 651 укрытие. Кроме того, на базе «крыевок» Метинвест создает командные пункты, а осенью этого года построил первый в Украине подземный госпиталь. Он укомплектован современным медицинским оборудованием и может принимать более 100 пациентов в сутки. Стоимость проекта – более 20 млн грн.

Также компания изготовила и передала Силам обороны 246 экранов для защиты бронетехники от FPV-дронов, 61 «ловец ланцетов», 63 щита для фронтового транспорта, 23 противоминных трала. Сталь Метинвеста также используется для изготовления пластин для бронежилетов, противотанковых ежей, минибастионов и мобильных автомобилей-баги, служащих армии.

«С начала полномасштабного вторжения Метинвест мобилизовал все ресурсы, чтобы поддержать армию, мирных граждан, своих сотрудников и обеспечить постоянство экономики. Эти 1000 дней войны мы пережили благодаря преданной работе каждого нашего работника. Нам удалось не только сохранить компанию, но стать надежным тылом для страны. И сегодня наши стремления и действия остаются неизменными – делать все от нас зависящее для победы Украины и ее послевоенного восстановления», – говорит Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.